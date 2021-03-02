В Москве трехлетний ребенок отравился гашишем

Оперативникам предстоит разыскать отца ребенка, который много лет назад приобрел и принес домой наркотическое средство Фото: Shutterstock

Все случилось в одной из квартир на улице Голубинская на юге столицы. 3-летний Ваня* играл в комнате, пока его мама, 25-летняя Кристина*, занималась делами на кухне. Малыш исследовал окружающий мир и залезал в разные ящики и шкафы, до которых получалось дотянуться. В одном из шкафов Ваня нашел маленький сверток, который решил попробовать на вкус. Кристина заметила, что в доме стало слишком тихо и направилась проверить ребенка. Когда женщина зашла в комнату, она увидела, что ее маленький сын поедает спрятанный много лет назад ее мужем гашиш. Перепуганная женщина сразу же вызвала карету скорой помощи.

«Прибывшие на вызов врачи экстренно госпитализировали ребенка в одну из столичных больниц с диагнозом острое отравление гашишем. Сейчас малыш находится в отделении токсикологии, его здоровьем занимаются врачи. Как пояснила мать 3-летнего Вани докторам, ребенок нашел в шкафу спрятанный 5 лет назад сверток с гашишем и съел его. Женщина и сама забыла, что дома хранится наркотик, который откуда-то принес ее муж Сергей*», - рассказала KP.RU источник в здравоохранении

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали происшествия. Оперативникам предстоит разыскать отца ребенка, который много лет назад приобрел и принес домой наркотическое средство, которым на днях отравился его малолетний сын. Сейчас местонахождение горе-отца неизвестно.

* - имена изменены