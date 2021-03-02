«Избивали и заставляли попрошайничать»: в Подольске двое приятелей устроили бизнес на рабстве четырех инвалидов-колясочников

Один из мужчин, который держал инвалидов в рабстве.

В подмосковном городе Подольске четверо инвалидов-колясочников, которые с утра до ночи словно дежурили у местных ТЦ, примелькались местным жителям. В дождь, снег и лютые морозы – они всегда с протянутой рукой. Помочь им пытались и местные жители, и социальные службы, но всякий раз попрошайки уходили от ответов на вопросы. Как оказалось, такая немногословность – результат систематических избиений. На днях инвалиды попали в оперативную разработку и выяснилось, что все четверо уже несколько лет находятся в рабстве.

А началось все летом 2018 года. В разное время мужчин завербовали на некую работу. Все четверо были бездомными, поэтому когда им предложили работу и кров над головой – легко согласились.

- Меня они нашли на вокзале. Говорили что нужен работник и что коляска не помешает, буду что-то делать руками. Только потом я узнал, что это за работа. Привезли в этот дом и все, сбежать было уже невозможно, - рассказал следователям один из инвалидов.

Так четверо бездомных оказались в съемном доме на окраине Подольска. Двое мужчин, которые привезли их сюда, не сюсюкались.

- За любое непослушание нас избивали. Милостыню заставляли собирать по 12 часов в день. И деньги забирали до последней копеечки, - дал показания еще один из рабов.

Сколько зарабатывали, инвалиды даже примерно не знают. Деньги у них действительно забирали и иногда не в конце «смены», а каждые два- три часа.

О доходах на рабах-инвалидах двое жителей Подольска следователям тоже рассказывают неохотно. Но денег приятелям хватало не только на аренду загородного дома и скромное питание для своих рабов, но и на содержание собственных семей. 43-летний и 38-летний мужчины нигде не работали. У одного жена и две детей, у второго один ребенок. Судимы ранее не были. Но теперь загремят по полной программе.

- Уголовное дело возбуждено по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы». По версии следствия, рабский труд они использовали с августа 2018 по март 2021 года, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Приятелям грозит до пяти лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. А вот с судьбой инвалидов пока определенности нет. Все четверо оказались людьми без определенного жительства: прописки нет, родственников тоже. Один из инвалидов – гражданин Молдавии, остальные – русские. Скорее всего, их определят в социальные приюты.

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По словам мужчины, его насильно заставляли собирать милостыню и крепко били, если он отказывался (подробности).