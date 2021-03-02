Школы Москвы предупредили о призывах к детскому суициду в TikTok

В СМИ появилась информация, что в соцсети TikTok появились видео с призывами принять участие в массовом суициде. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Столичные школы направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok. Об этом kp.ru рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

- Недавно на одном из популярных сервисов действительно появилась информация с призывом подростков к совершению такой акции. Для того чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты, с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в это период, - прокомментировали в Департаменте образования и науки Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация, что в соцсети TikTok появились видео с призывами принять участие в массовом суициде. Была указана и конкретная дата.

Родители, обратившие внимание на такие видео, стали распространять сообщения по всевозможным каналам. На призывы обратили внимание и власти города. В связи с этим, руководителей учебных заведений попросили сообщить родителям об угрозе манипулирования. А также попросили обратить внимание, поговорить с детьми на эту тему и сказать им о своей любви, поддержке и помощи.

- Московские школы регулярно проводят с учащимися и их родителями профилактическую работу разной направленности, в том числе по предупреждению детского травматизма, а также по выявлению и помощи в решении психологических сложностей, - добавили в Департаменте образования и науки Москвы.