Погода на 8 марта 2021 года в Москве: Мороз до -10, снег и барическая пила

В метеобюро рассказали о погоде на 8 марта 2021 года в Москве Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Погода на 8 марта 2021 года в Москве ожидается прохладной. На праздничные выходные придется самое сильное похолодание первого месяца весны. Потом снова потеплеет.

- Холодно! - кратко и не оставляя надежд ответила на мой вопрос о том, какой будет погода 8 марта 2021 года в Москве, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Ждать тепла в праздничные выходные, увы, не стоит. Уже в субботу, 6 марта, похолодает: ночью -9...-14, днем -3...-5 градусов. В ночь на 7 марта подморозит до -10...-12, днем 0...-5. А в Международный женский день и ночью, и днем -5...-10 градусов. И каждый день со снегом. Самый сильный снегопад, а временами метель с порывами ветра до 17 м\сек, ждем в воскресенье, 7 марта.

Такой вот “подарок” москвичкам на 8 марта приготовил холодный скандинавский циклон. Температура будет на 2 – 3 градуса ниже климатической нормы (а сейчас, в первые дни марта, почти на 5 градусов теплее, чем обычно в это время года).

- Мы окажемся вблизи центра циклона, так что и на солнце рассчитывать сложно, - продолжает расстраивать Татьяна Позднякова.

И еще одной неприятностью погоды станет так называемая “барическая пила” - резкие перепады атмосферного давления. И она уже здесь: среду, 3 марта, давление будет близким к норме, 746 мм рт. ст. В четверг упадет до 735 мм, в субботу вырастет до 747 – 748 мм рт. ст., в воскресенье стремительно понизится до 728 мм рт. ст., 8 марта опять подскочит до 738 мм рт. ст... Такие скачки могут быть неблагоприятны для метеозависимых москвичей, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Синоптики центра “Фобос” поделились прогнозами до конца марта. Они более оптимистичны. Похоже, в праздничный уикэнд Москву ждет самое сильное похолодание первого месяца весны. А в целом он будет теплым, со средней температурой на 1 – 2 градуса выше нормы. Особенно март порадует после 15-го числа: потеплеет до +8, а снег начнет активно таять.