Весна временно отменяется: в Москву вернулись метели и пробки 7 баллов

Синоптики пообещали кратковременный снег и вечерние морозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столицу 4 марта вернулся холодный атмосферный фронт, сопровождаемый зарядами снега, порывистым ветром и снижением температуры.

- Кратковременный снег, температура воздуха будет 0…+2 градуса, вечером подморозит. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый, - сообщили в метеобюро «Фобос».

Небольшая метель уже спровоцировала пробки на дорогах – согласно сервису «Яндекс. Пробки», загруженность достигла 7 баллов, зафиксировано около 16 мелких ДТП.

В столичных аэропортах самолеты отправляются по расписанию, на табло незначительные изменения: Внуково (1 рейс задержан, 3 отменено), Домодедово (2 рейса задержаны, 1 отменен), Шереметьево (1 рейс задержан, 3 отменено).

В пятницу, 5 марта, похолодание усилится - подморозит до -3…-5 градусов, при этом ветер стихнет. В субботу, 6 марта, ночью температура снизится до -8…-13 градусов, местами пройдет небольшой кратковременный снег. Уже в воскресенье температура повысится до 0 градусов.

Кстати

Какой будет погода 8 марта?

В Женский день снегопады ослабеют, а морозы окрепнут до -2…-7 градусов, а ночью ожидается до -10 градусов. Синоптики вспомнили, что в прошлом году 7 и 8 марта погода была по-настоящему весенней - на термометрах было +12,0 и +8,6 градусов соответственно.