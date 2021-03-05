К 8 марта в московских теплицах вырастили 5 миллионов тюльпанов

Фото: пресс-служба департамента ЖКХ Москвы.

До 8 марта остаются считанные дни. Москвичи выстраиваются в очереди за подарками и букетами. Пожалуй, главный символ одного из самых любимых праздников весны - тюльпаны. В этом году к Международному женскому дню в городских теплицах вырастили около 5 миллионов тюльпанов. Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства столицы, они уже начали поступать на цветочные прилавки.

- В теплицах ГБУ «Озеленение» выращивают сиреневые, желтые, малиновые, красные и белые тюльпаны, - объяснили в пресс-службе ведомства. - Луковицы высаживали в декабре и январе. К концу февраля бутоны уже сформировались и начали набирать цвет.

Специалисты приступают к срезке тюльпанов, когда цветы находятся в так называемой фазе «молочной спелости», то есть в момент окрашивания бутонов. Затем молодые цветы бережно пакуют в бумагу и отправляют на продажу.

О том, как правильно выбирать и хранить тюльпаны, рассказала читателям «КП» эксперт по вопросам озеленения, заместитель начальника Ульяновского производственного управления ГБУ «Озеленение» Светлана Фитисова.

Фото: пресс-служба департамента ЖКХ Москвы.

ХРУСТ И БЕЛЫЙ НАЛЕТ НА ЛИСТЬЯХ - ПРИМЕТА СВЕЖИХ ЦВЕТОВ

При покупке тюльпанов озеленители советуют прежде всего проверять структуру цветка. Он должен быть упругим и жестким.

«Это можно определить, слегка сжав цветы в ладони, - пояснила Светлана Фитисова. - Если они свежие, то услышите характерный хруст».

По ее словам, ещё одна примета свежего тюльпана - белый налет на листьях. А вот вялые кончики лепестков - плохой признак.

Фото: пресс-служба департамента ЖКХ Москвы.

«Лучше брать тюльпаны с закрытым бутоном, допускается даже неполная степень окрашивания, - объясняет эксперт. - В воде такие цветы быстро раскроются и простоят гораздо дольше».

Следующий совет - не стоит брать тюльпаны, если их бутоны перетянуты резинкой. «Обычно это делается при транспортировке цветов из Голландии для сохранения товарного вида, но оценить свежесть таких тюльпанов будет сложнее», - говорит Светлана Фитисова.

НА ЗАМЕТКУ

Как хранить тюльпаны

Если купили их заранее, то лучше всего хранить их в холодильнике. Подходящая температура - от +1 до +3 градусов. Сам букет нужно полностью упаковать в плотную бумагу, чтобы внутрь не проникал свет.

Фото: пресс-служба департамента ЖКХ Москвы.

«В таком виде цветы могут простоять две-три недели, сохраняя свою первоначальную свежесть, - уверяет эксперт. - Главное, чтобы все это время букет находился в вертикальном положении, поскольку даже срезанные тюльпаны продолжают расти, а это значит, что бутоны могут изогнуться, стремясь вверх, если будут лежать».

СЕКРЕТЫ ОЗЕЛЕНИТЕЛЯ

Что делать, чтобы букет дольше сохранял свежесть

Чтобы тюльпаны радовали вас и простояли в вазе больше трех-четырех дней, озеленители советуют удалить лишние листья в нижней части стебля. Тогда вода дольше останется свежей.

- При этом менять воду желательно каждый день, - напоминает Светлана Фитисова, заместитель начальника Ульяновского производственного управления ГБУ «Озеленение». - Сама вода должна быть прохладной. В течение дня можно даже подкладывать на дно емкости кубики льда, чтобы понижать температуру.

Стебель у тюльпанов, стоящих в воде, может удлиниться, так как он продолжает расти. Лучше через несколько дней удалить отросшие части, чтобы обновить срез.