Проверки квартир с газовыми плитами в Москве: Мошенников легко вычислить по одежде и документам

Газовики напоминают, что по правилам на всех плитах должна подключаться система «газ-контроль» Фото: Олег ЗОЛОТО

Столичные газовики продолжают проверки плит и других приборов в столичных домах. Специалисты обязаны проводить ежегодное техническое обслуживание газового оборудования по графику (где узнать свою дату - см. ниже).

- За два месяца с начала года уже проверили порядка 262 тысяч квартир, что составляет около 15 процентов всех московских квартир, - сообщили в пресс-службе Мосгаза. - Чаще всего обходы проводились в Восточном округе, где наши мастера осмотрели 51 тысячу квартир. Следом идут Северный и Южный округа, где проверили более 34 тысяч и 31 тысячи квартир соответственно.

Газовики напоминают, что по правилам на всех плитах должна подключаться система «газ-контроль». А сами «печки» не должны работать больше 10 - 15 лет.

«За безопасность газовых приборов в квартире отвечают собственники и наниматели жилья, - отметили в Мосгазе. - Если откажетесь от замены старой плиты, информация поступит в Мосжилинспекцию и, согласно кодексу об административных правонарушениях, придется платить штраф» (сейчас сумма составляет от 1 до 2 тысяч рублей. - Прим.).

ГДЕ УЗНАТЬ О ПРОВЕРКЕ СВОЕГО ДОМА

Уточнить, когда сотрудники Мосгаза будут проводить в вашем доме плановый обход, и узнать контактный телефон территориального подразделения Мосгаза, можно на официальном сайте ведомства во вкладке «График ТО ВДГО». Для этого в специальной строке нужно указать название улицы и номер дома.

ВАЖНО!

Как отличить мошенников

В Мосгазе ещё раз объяснили жителям, как не нарваться на лжегазовиков. Нередко под видом мастеров по квартирам ходят аферисты и втридорога предлагают как замену или ремонт плиты, так и датчики газа, другие ненужные приборы. Как правило, у мошенников ни на услуги, ни на технику нет никаких сертификатов.

Чтобы случайно не впустить в дом фальшивых мастеров, прежде всего обратите внимание на одежду и документы визитёров.

- Сотрудники Мосгаза при исполнении служебных обязанностей одеты в форму синего цвета со светоотражающими полосами на брюках, - рассказали в ведомстве. - На спине - оранжевая нашивка с надписью АО «МОСГАЗ» и символикой предприятия.

Во время обхода квартир работник Мосгаза обязан показать удостоверение установленного образца.

Информацию о сотруднике можно получить по телефонам «104», «112 доб. 04» и проверить, пришел ли настоящий газовик или мошенник.

Кроме того, в Мосгазе работает Служба сервиса, оказывающая платные услуги по ремонту, подключению, замене газовых приборов, а также переделке внутриквартирной газовой разводки. Мастера могут выполнить заявку жителя вечером и в выходные дни, включая субботу и воскресенье.