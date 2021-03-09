Америка и Китай закупают московское мороженое на миллионы долларов

Столичный экспорт молочной продукции устойчиво растет последние несколько лет Фото: Олег УКЛАДОВ

От вкусного мороженого вряд ли кто-то откажется, даже зимой. А москвичи круглый год лакомятся пломбиром, эскимо и другими произведёнными в столице молочными продуктами. Ещё и делятся «молочкой» со всем миром (см. «Конкретно»). Экспорт московских молочных товаров вырос на треть, в число импортёров вошла 31 страна. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичный экспорт молочной продукции устойчиво растет последние несколько лет, - отметил заммэра. - В 2017 году он составлял 42,96 миллиона долларов, в 2018 году – 43,44 миллиона долларов, в 2019 году – 44,79 миллиона долларов. В целом за четыре года рост экспорта молочной продукции составил 33,2%". В лидерах по поставкам – мороженое. На него приходится больше половины от всего объема проданной продукции. Его поставили на сумму 29,65 миллиона долларов. За ним следуют сыры и творог, кисломолочные продукты, а также свежее молоко и сливки».

Одна из главных причин – общий рост потребления такой продукции в мире и высокая конкурентоспособность столичных товаров. При этом эксперты говорят о дальнейшем развитии. Специалисты Центра «Моспром» отмечают среди наиболее перспективных товаров для экспорта готовую молочную продукцию продолжительного хранения. Молоко относится к скоропортящимся товарам и требует специальных условий транспортировки, что создает дополнительные трудности для экспортера. Тем не менее, чем выше степень переработки товара, тем выше срок его хранения и цена для конечного потребителя.

О том, какими продуктами из Москвы балуют себя за рубежом и в каких странах они могут быть востребованы, – в нашем материале.

Мороженое для Америки, Азии и Африки

Мороженое традиционно один из самых известных и популярных замороженных десертов в мире. Наиболее востребовано лакомство высокого качества с натуральными ингредиентами. С каждым годом увеличивается спрос на мороженое без добавления сахара, а также на основе соевого, миндального и кокосового молока. Это связано с набирающим популярность трендом на здоровый образ жизни и желанием потребителей подходить к выбору продуктов питания наиболее тщательно, формируя «правильный» рацион.

По предварительным итогам 2020 года основными мировыми экспортерами мороженого стали Германия – 568,29 млн. долларов, Франция – 550,35 млн. долларов, Бельгия – 398,31 млн. долларов, Нидерланды – 298,01 млн. долларов и Соединенные Штаты Америки – 254,33 млн. долларов.

«Россия входит в двадцатку крупнейших мировых поставщиков мороженого с объёмом экспорта в 57,01 миллиона долларов, что на 7 процентов больше уровня 2019 года, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - На долю Москвы приходится половина объёма от всего российского экспорта мороженого».

По его словам, основными рынками сбыта столичного мороженого стали Казахстан – 10,87 млн. долларов, Соединенные Штаты Америки – 8,23 млн. долларов, Китай – 2,93 млн. долларов, Канада – 2,51 млн. долларов и Беларусь – 1,12 млн. долларов.

Пломбир, эскимо и другие сорта московского мороженого обожают по всему миру - от Америки и Канады до Африки и Китая. Фото: Евгения ГУСЕВА

Несмотря на то, что США показали самый значительный прирост экспорта этой продукции в 2020 году – на 278,2% – наиболее перспективным рынком на североамериканском направлении, по мнению экспертов Центра «Моспром», является Канада. Поставки мороженого в эту страну устойчиво растут. В 2018 году столичный экспорт вырос на 61,1%, а в 2019 году – на 58,7%.

Среди стран Ближнего Востока и Африки самые перспективные рынки – Алжир, Оман, Иордания. Эти страны открыты для российских поставщиков, а увеличение доли среднего класса в структуре их населения может повысить интерес к импортному, более дорогому мороженому.

Страны азиатско-тихоокеанского региона считаются драйвером рынка благодаря их активному участию в структуре глобального производства и потребления, а также росту доходов на душу населения. Особенно мороженое любят в Поднебесной. При этом китайский рынок все еще обладает свободными нишами, которые могут быть заняты столичными экспортерами. Эксперты также фиксируют спрос в Индонезии, Малайзии, Камбодже и Японии.

В ближнем зарубежье среди потенциально перспективных рынков эксперты называют Таджикистан, Узбекистан, Монголию и Казахстан. В 2020 году эти страны уже продемонстрировали положительную экспортную динамику, и это дает основание полагать, что интерес к столичному мороженому здесь продолжит расти и дальше.

На долю Москвы приходится половина объёма от всего российского экспорта мороженого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сыр - странам Персидского залива

Москва в 2020 году экспортировала сыры и творог в 16 стран мира. При этом объем совокупного экспорта составил 11,06 миллиона долларов, что на 59,9% больше, чем годом ранее.

География экспорта этих товаров достаточно ограничена, что объясняется трудностями организации логистики молочной продукции. Тем не менее, со многими странами уже налажены устойчивые транспортные связи, которые минимизируют риски. Ключевыми покупателями столичных сыров и творога остаются страны СНГ: Казахстан – 6,74 млн. долларов, Беларусь – 2,05 млн. долларов и Киргизия – 710 тысяч долларов. В списке импортеров также есть Соединенные Штаты Америки, Китай, Израиль и Австралия. Сейчас поставки в эти страны невелики, но перспективны ввиду налаженных торговых связей, которые уже в 2021 году помогут использовать весь их экспортный потенциал.

К многообещающим регионам для реализации сыра и творога эксперты Центра «Моспром» также относят Ближний Восток, в особенности Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман. Эти страны относятся к наиболее активным игрокам ближневосточной экономики и являются лидерами в потребительском сегменте. В 2019 году общий импорт сыра и творога Саудовской Аравии составил около 660,5 миллиона долларов, а Объединенных Арабских Эмиратов – 347,6 миллиона долларов. Более того, эти страны являются основными поставщиками сыра и творога на рынок Омана, что создает дополнительные возможности для московских экспортеров.

Выход на рынки Азии также открывает широкие перспективы для столичных поставщиков. Этому способствует ряд факторов - высокие темпы роста населения и активное формирование среднего класса, нарастающий уровень урбанизации, а также доверие потребителей к высокому качеству импортных товаров.

Сегодня одним из перспективных товаров для экспорта становится готовая «молочка» продолжительного хранения. Фото: Shutterstock

Йогурт – в Индонезию и Филиппины

Другая «молочка» тоже не отстаёт и активно поставляется за рубеж. По данным Центра «Моспром», объем экспорта кисломолочных продуктов столичных производителей в 2020 году составил 7,93 миллиона долларов. Это на 26,2% больше, чем в 2019 году.

Покупателями этой продукции московских компаний стали 16 стран мира. Больше всего поставок пришлось на Беларусь – 2,16 млн. долларов, Казахстан – 1,32 млн. долларов, Киргизию – 950 тысяч долларов, Азербайджан – 900 тысяч млн. долларов и Грузию – 830 тысяч долларов. Доля этих стран составила около 78% от всего столичного экспорта кисломолочных продуктов.

Экспорт кисломолочки, как и сыров, сконцентрирован в ограниченных регионах из-за специфики этой продукции. Между тем, кисломолочные продукты пользуются спросом на рынках стран Юго-Восточной Азии. По мнению экспертов Центра «Моспром», уже в 2021 году индонезийские компании могут стать активными покупателями йогурта столичного производства. Успешная деятельность в Индонезии, в свою очередь, может стать катализатором экспортной активности на соседних рынках: Малайзии, Камбоджи, Филиппин и Вьетнама. Однако торговым барьером может стать высокий уровень конкуренции на этих площадках со стороны австралийских экспортеров.

На рынке Северной Европы, особенно в Дании, у московских производителей также есть перспективы занять достойное место среди других экспортеров йогурта. Это объясняется его умеренной географической удаленностью от России, высокими объемами потребления кисломолочных продуктов, а также отсутствием большого числа таможенных барьеров для экспорта йогурта.

В этом году поставки йогурта столичного производства расширятся на рынках стран Северной Европы и Юго-Восточной Азии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некислые перспективы

По прогнозам экспертов, на 2021 год московский экспорт продукции молочной отрасли оценивается на уровне 75 миллионов долларов. При этом поставки мороженого могут достичь 42,3 млн. долларов, сыров и творога – 20 млн. долларов, а кисломолочных продуктов – 8,5 млн. долларов США.

Общей чертой для всей молочной продукции, рассчитывающей покорить иностранных покупателей, должно стать высокое качество, натуральные ингредиенты, а также соответствие тренду на здоровый образ жизни. Другие особенности будут продиктованы спецификой конкретных рынков. К примеру, азиатские потребители предпочтут продукцию с необычными вкусами по средней или высокой цене, а в странах Ближнего Востока оценят высокое качество и презентабельную упаковку.

Географию московской молочной продукции следует расширять в первую очередь по направлениям Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, в то время как Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия по-прежнему останутся основными торговыми партнерами.

КСТАТИ

Весной и летом 2021 года Центр «Моспром» организует байерскую программу для московских компаний в страны Ближнего Востока, в частности, Саудовскую Аравию и Катар, а также в Азербайджан и Беларусь, где пройдут мероприятия для столичных производителей агропромышленного комплекса.

«В рамках подготовки к бизнес-встречам специалисты Центра детально изучат конкурентные преимущества продукции московских компаний для эффективного проведения предпродажных мероприятий и правильного подбора контрагентов, презентуют экспортный потенциал производителей и проведут предварительные переговоры с байерами для проверки их заинтересованности, а также верифицируют контрагентов», – рассказала генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова.

КОНКРЕТНО

В 2020 году производители из Москвы поставили на экспорт:

- сыры и творог - на 11,06 млн. долларов;

- кисломолочные продукты – на 7,93 млн. долларов;

- свежее молоко и сливки – на 4,94 млн. долларов.

Главным импортером московской продукции стал Казахстан, который закупил молочную продукцию на сумму в 22,2 миллиона долларов. Половина поставок в эту страну как раз пришлась на мороженое. Его закупили на сумму в 10,87 миллиона долларов. Также в Казахстан были отправлены сыры, творог, молоко и сливки.

На втором месте по величине объёма импорта идут Соединенные Штаты Америки – 8,79 млн. долларов. Далее:

- Беларусь – 6,01 млн. долларов;

- Киргизия – 3,32 млн. долларов;

- Китай – 2,99 млн. долларов;

- Канада – 2,52 млн. долларов.

На эти страны приходится около 80% от всех поставок «молочки» за рубеж.