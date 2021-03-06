Москва готовится к мощной снежной атаке и штормовому ветру

Синоптики говорят, что столице нужно готовиться к мощной снежной атаке Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Погода в столице меняется каждые 15 минут – то яркое солнце, то облака и порывы снега. Причина тому – наступающий с северо-запада атмосферный фронт.

- Сегодня погоду столичного региона сформирует небольшой промежуточный гребень антициклона, вытянувшийся с запада. Местами пройдет кратковременный снег, возможна гололедица. Температура воздуха -2…-4 градуса, по области -1…-6 градусов, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Синоптики говорят, что столице нужно готовиться к мощной снежной атаке, которая случится в ночь с субботы на воскресенье.

- Нагрянут полчища снеговых туч, метели и штормовой ветер до 20 метров в секунду, - говорит Евгений Тишковец, ведущий специалист «Фобос».

В субботу ночью температура снизится максимум до -13 градусов, местами пройдет снег. Уже в воскресенье усилится ветер, выпадет новая порция снега, заметут метели. Будет резкий скачок температуры – с -7 до 0 градусов.

Что ждать от погоды 8 марта?

В Женский день погода начнет успокаиваться, снегопады ослабеют. Еще утром морозы будут окрепнут от -5 до -10 градусов, а днем станет немного теплее – около -2 градусов.

Кстати

Московский Дед Мороз поздравит с 8 марта

Дедушка Мороз пойдет по столичным паркам провожать снежную зиму и встречать приход весны, заодно и поздравит женщин с 8 марта. Где можно встретить Дедушку Мороза:

- 10.30 - районный центр «Высота»,

- 11.00 - главный вход парка Кузьминки,

- в 12.30 – окажется около Дворца Н.А Дурасова, который находится на территории музея-усадьбы Люблино,

- 13.15 - окажется в парке Садовники,

- 14.15 - Московская Канатная Дорога.