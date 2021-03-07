Минобороны: "1 289 девушек-снайперов уничтожили свыше 11 820 немцев"

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Российское военное ведомство продолжило серию публикаций документов времен Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России. Сотрудницы Подольского архива собрали истории судеб женщин, которые приняли участие в Великой Отечественной войны.

- В годы Великой Отечественной войны женщины-военнослужащие наряду с мужчинами встали на защиту Родины. За боевые подвиги, самоотверженный труд в тыловых частях и соединениях Красной Армии около 150 тысяч женщин-военнослужащих были награждены правительственными наградами, орденами и медалями Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны 90 женщин были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

В основу нового историко-познавательного проекта на сайте Минобороны России легли архивные документы о боевых подвигах женщин на фронтах Великой Отечественной войны – наградные материалы, страницы фронтовых газет, доклады и приказы командования и другие свидетельства их славных ратных дел, - сообщает новый раздел сайта Минобороны России "Героини великой Победы".

Lокладная записка старшего инструктора отдела пропаганды майора Е.Никифоровой в Главное политическое управление РККА Фото: Минобороны РФ

Раздел открывает докладная записка старшего инструктора отдела пропаганды майора Е.Никифоровой в Главное политическое управление РККА, поданная в мае 1944 года. В этом документе говорится, что за время войны в ряды Красной Армии были призваны и пришли добровольно сотни тысяч женщин, при этом "только девушек-комсомольцев в Красной Армии насчитывается свыше 300 000", а «в отдельных спецчастях и соединениях ПВО, в санитарных, в учреждениях связи, ВАД количество женщин-военнослужащих доходит до 50 и больше процентов».

В докладной записке приводятся подробные примеры героизма женщин-военнослужащих самых разных военный специальностей на фронтах Великой Отечественной войны.

Майор Никифорова докладывает о мужественных, профессиональных действиях в боях девушек-зенитчиц пулеметчиц Фроловой и Табачниковой, личного состава прожекторной станции сержанта Рыжовой, в лучах прожекторов которой только в боях за Бреслау было сбито 12 немецко-фашистских самолетов. В документе отмечены славные ратные дела девушек-связисток на примере телефонистки 122-милиметровой минометной батареи Богдановой, которая в течение одного только боя «под сильным огнем противника 48 раз исправляла телефонную линию».

"Велики заслуги перед Родиной женщин в санитарных учреждениях Красной Армии" – пишет далее Никифорова, указывая, к примеру, что среди врачей хирургов-женщин – 43 %. Упоминает майор и о "тяжелом, сложном боевом пути женщин-снайперов": "за короткий срок пребывания на фронте 1 289 девушек-снайперов уничтожили свыше 11 820 немцев"; и о неоценимых подвигах женщин-авиаторов, среди которых 14 Героев Советского Союза.

В разделе представлены наградные документы на военнослужащих-женщин различных военных специальностей. Они командовали морпехами, служили механиками-водителями танков, пулеметчицами.

Документы раздела расскажут о смертельном бое пулеметчиц – родных сестер Александры Окуневой и Анастасии Акимовой 14 августа 1943 года. В пробитом партийном билете лейтенанта Александры Окуневой была найдена записка, адресованная командованию дивизии: "Я пошла в бой…, заверяю вас, как своих отцов-воспитателей, что не опозорю вас и буду бить гитлеровцев до последнего дыхания… Шура Окунева. 13.8.43 г.". Она погибнет от разрыва немецкого снаряда. Ее сестра в ходе боя заменит раненого наводчика и, подавляя огонь вражеского пулемета, срежет еще трех фашистов...

По данным члена-корреспондента Академии Военных наук и историографа ГРУ Владимира Лота список женщин, сражавшихся за линией фронта и удостоенных звания Героя Советского Союза и Героев России, насчитывает около 80 фамилий.

Оказываясь в трудных ситуациях, которые возникали не по их вине, женщины-разведчики демонстрировали непоколебимую преданность Родине и верность военной присяге. Ярким подтверждением этому являются подвиги военных разведчиков Героев Советского Союза З.А. Космодемьянской, Е.Ф. Колесовой, Е.Г. Мазаник, М.Б. Осиповой, Героев России А. Абденановой и В.Д. Волошиной и других.

"Захваченная немецким патрулем Зоя Анатольевна Космодемьянская, как и ее подруга по разведывательному отряду Вера Даниловна Волошина, не выдала своего разведывательного задания, своих товарищей и отказалась сотрудничать с разведкой противника. Так же поступила в 1944 году крымско-татарская девушка Алиме Абденанова, которая была руководителем агентурной группы в Крыму и в период подготовки Керченской наступательной операции добывала ценные для советского командования сведении о противнике. По причине от нее независящей, Алиме и ее помощники были захвачены немецкой контрразведкой. Абденанова отказалась сотрудничать с захватчиками и была расстреляна за несколько дней до освобождения Крыма Красной армией. Несмотря на молодость, Алиме, которой в январе 1944 года исполнилось двадцать лет, проявила мужество, стойкость и героизм", - пишет в одной из своих монографий доктор исторических наук Владимир Лота. Специальные задания военной разведки успешно выполнили военные разведчицы Мария Борисовна Осипова и Елена Григорьевна Мазаник. Действуя в Минске, они, по указанию Центра, 22 сентября 1943 года организовали и осуществили операцию по уничтожению наместника Гитлера в Белоруссии В. Кубе. М.Б. Осиповой и Е.Г. Мазаник были присвоены звания Героев Советского Союза.

"В годы войны ряд военных разведчиц А. Абденанова, З.А. Космодемьянская, В.Д. Волошина и некоторые другие наши соотечественницы были захвачены противником и казнены. Светлая им память. Погибли и радистки Л. Базанова, Е. Колесова, А.Морозова, В. Олешко. Не дожили до Дня Победы Ильзе Штебе и Клара Шабель, помогавшие советской военной разведке в годы войны против фашистской Германии. Имена этих девушек-героев, отдавших свои жизни в борьбе против фашизма, потомки будут помнить всегда, - перечисляет фамилии женщин, которые явили собой пример мужества и стойкости человеческого духа писатель Владимир Лота.

- Публикация архивных документов периода Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, - отмечают в Минобороны России.