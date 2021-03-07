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Происшествия

В Орехово-Зуево мужчина зарезал троих племянников и их бабушку

По предварительной информации, он страдает от психического расстройства
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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В преступлении подозревают родственника убитых.

В преступлении подозревают родственника убитых.

Фото: СОЦСЕТИ

Вечером 7 марта в подмосковном Ликино-Дулево на улице Степана Морозкина наблюдали множество машин силовых ведомств. Причина — жестокое убийство в одной из квартир. Жертвами стали трое детей и женщина. Факт подтвердили в прокуратуре Московской области.

Погибли братья-двойняшки трех лет и старшая сестра восьми лет.

Погибли братья-двойняшки трех лет и старшая сестра восьми лет.

Фото: СОЦСЕТИ

— Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали заместитель прокурора области Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.

С детьми в квартире была бабушка.

С детьми в квартире была бабушка.

Фото: СОЦСЕТИ

По предварительной информации, с семьей расправился родственник. Ему 32 года. Орудовал ножом, мужчина уже задержан. Погибшие дети — братья-двойняшки трех лет и старшая сестра восьми лет. Вместе с ними в квартире была бабушка.

Тела обнаружила мама детей. Она вернулась с работы и стала свидетелем страшной картины.

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