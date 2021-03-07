Расследование «КП»: откуда взялись 15 убитых оленей в парке «Лосиный остров»

В кадре - один мертвый олень на фоне управления биостанцией «Лосиного острова». Фото: Андрей АБРАМОВ

Как и многие острые новости последних лет, эта пришла из анонимного канала в Telegram. 24 февраля аккаунт «Зеленый змий», который посвящен экологической тематике, сообщает:

— Еще десять пятнистых оленей убиты в национальном парке «Лосиный остров». Животных уничтожают браконьеры и грызут бродячие собаки. Трупы валяются прямо у крыльца управленцев.

В подтверждение - фото окровавленных туш. Канал говорит, что с начала года известно более 15 случаев расправы над пятнистыми оленями. Во всем корят директора нацпарка, который по мнению анонимов, из рук вон плохо исполняет свои обязанности.

— Мы в это не хотим верить, но самый громкий случай гибели оленей был в тот день, когда на биостанции отдыхал директор с гостем одного из надзорных органов. У того в автомобиле (случайно или нет) оказалось нарезное оружие, — приводит в одном из следующих постов «Зеленый змий» сообщение своих информаторов.

СТРАШИЛКА ИЗ TELEGRAM

Охота в «Лосином острове» запрещена и наказуема по УК — до двух лет колонии, если охотился один, и до пяти, если группа. Пятнистых дальневосточных оленей в Подмосковье привезли в 70-е годы — в рекреационных целях. Проще говоря, туристических. Бэмби обитают в парковых зонах по всему миру, привыкают к людям и едят с рук. Не опасны, в отличие от тех же лосей.

Поэтому картина их убийства так неприглядна: страшная Россия, как в фильмах Звягинцева. На публикации Telegram-канала откликаются разные СМИ: от настроенных оппозиционно до госканалов. Но у всех сюжет строится одинаково: есть показания анонимов, есть якобы порочный директор, есть фото мертвых оленей — у всех одни и те же.

Мы решили все же разобраться и в этой информации.

Фото мертвых оленей впервые появились в «Зеленом змии». В этом можно убедиться, если прогнать кадры через поисковики. Подробная информация о «беспределе» в «Лосином острове» ранее также не встречается. Нет в соцсетях упоминаний очевидцев, что за последние месяцы видели мертвых оленей в нацпарке. Учитывая, что его регулярно посещают тысячи гостей — странно.

Мы написали авторам канала — электронную почту для связи они указали. Ответ пришел быстро: «Передали ваш номер экоактивистам». Но никто не позвонил. Мы напомнили о себе.

— А вам никто не позвонил? Мы напомним.

На связь с «КП» экологи, желающие огласки, так и не вышли. Будем разбираться самостоятельно.

ОБИЖЕННЫЕ СОТРУДНИКИ?

5 февраля пост про убийства оленей в «Лосином острове» делал модератор площадки «Экология» подмосковного ОНФ (общественная организация Общероссийский Народный фронт) Антон Хлынов. Мы долго беседуем с ним об инциденте. Проблемами «Лосиного острова» активист занимается уже 12 лет.

Общественник говорит, что история с оленями — квинтэссенции скандалов, которые последние годы преследуют нацпарк. Тут и строительство Северо-Восточной хорды, и выделение земель под застройку новых ЖК в непосредственной близости, и претензий общественников к многомиллионным контрактам, которые заключает «Лосиный остров» с подрядчиками.

— Факт, что информация об убийстве оленей выплеснулась наружу, говорит о том, что в коллективе напряженные отношения с руководством, — считает Антон Хлынов.

— Откуда вам известно про убийства оленей?

— Сигналы о том, что гибнут животные, появились в прошлом году. У меня есть сообщения от инспекторов и бывших сотрудников. По их словам, руководство распоряжалось скрывать гибель животных, не протоколировать эти факты и прятать туши. Это я рассказываю со слов людей, которые мне это сообщали. Есть фотографии. Понятно, что ее к местности и конкретному времени не привяжешь.

Собеседник говорит, что в нацпарке несколько лет назад закрыли егерскую службу. Якобы отсутствие контроля и привело к тому, что столь изощренное браконьерство остается безнаказанным.

— Сколько оленей погибло в нацпарке?

— Около десятка погибло. Я не могу назвать достоверную цифру, лишь передаю то, что говорят те инкогнито, кто мне сообщает об этих фактах.

ОФИЦИАЛЬНО: ЗАГРЫЗЛИ СОБАКИ

— Мы задаемся вопросом, почему называют цифры 10 или 15 убитых оленей? — обьясняет «Комсомолке» пресс-секретарь нацпарка «Лосиный остров» Вера Виденмеер. — С 22 по 24 февраля стая бездомных собак совершила два нападения на пятнистых оленей. Три особи получили раны, несовместимые с жизнью. Гибель копытных зафиксирована службой охраны национального парка и подтверждена «Мытищинской ветстанцией» (в документах сказано, что погибли не от пули, а от клыков — прим.авт.). Случаи браконьерства на территории национального парка не установлены.

Представитель парка говорит, что биостанция огорожена сплошным забором. Территорию прочесывают регулярные патрули, а в последнее время делают это круглосуточно. То, что на территорию забегают бездомные собаки, не отрицают. Говорят, неоднократно обсуждали эту проблему с властями подмосковных округов, граничащих с национальным парком — Щелково, Мытищи и Королев. Ведь именно эти чиновники должны следить за популяцией дворняг.

После убийства оленей удалось заключить договор с благотворительным фондом помощи животным «Ника»: собак будут отлавливать и перевозить в приют на пожизненной содержание.

— В «Лосином острове» действительно нет егерей?

— Существование егерской службы в национальном парке не предусмотрено Федеральным законом. Да, до 2017 года она была. Состояла из четырех человек. Ее расформировали, но по факту сотрудники никуда не делись. Их обязанности выполняют инспекторы парка, — уточнила пресс-секретарь.

Нападение собак на копытных в Лосином Острове зафиксировали камеры. Фото: Кадр видео

ВЕЩДОКИ

Промежуточный итог. Telegram-канал и общественник Антон Хлынов говорят, что убито от 10 до 15 оленей. Егерей в нацпарке нет. «Лосиный остров» настаивает: убиты три оленя и это сделали собаки — в доказательство заключение ветстанции. Егерей действительно нет, но есть инспекторы.

Перейдем к изучению единственных «вещдоков»: фотографий мертвых оленей. Единовременно в кадре только одна туша. Ракурсы такие, что непонятно — один и тот же зверь или разные. Только одно фото сделано на фоне домика биостанции у которой живут олени. Остальные сняты крупным планом.

Что на фото — обывателю понять сложно. В одном кадре на туше оленя есть круглая рана. На другом фото просто разодранное мясо. Снимки мы попросили посмотреть охотника Юрия Емельянова. Для чистоты эксперимента не стали раскрывать тему материала.

Вот якобы след от выстрела на туше. Но охотники говорят, что эта же рана напоминает клык зверя. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Это вполне может быть клык, — оценил снимок с кровавой раной специалист.

Собеседник присылает фото из своего архива. В кадре убитая косуля с подобной раной. Но ее оставила не пуля, а волк. Все происходило на глазах охотника.

— Мы отбили животное у хищника. На шее рана, похожая на пулевую, но это волчьи клыки — задушил. Обратите внимание на вскрытую брюшину на других фото оленей. Так поступают хищники. Она первым делом съедают ливер, кишки.

ЧТО ДУМАЮТ СОТРУДНИКИ НАЦПАРКА

Про убитых оленей говорят уже две недели. Но ни прокуратура, ни полиция не отчитались, что работают по этой истории. В пресс-службе подмосковного МВД сообщили, что об убийстве оленей в «Лосином острове» не слышали.

У прокуратуры Московской области, которая обычно бодро реагирует на инциденты, тоже никакой информации на официальном сайте. Хотя новостей о проверках и работе по проблемам нацпарка за последние годы десятки. Тут и случай браконьерстве в 2016 году, и несколько историй о незаконном использовании земель «Лосиного острова». То есть ревизоры бдят. Но сообщения об убийстве оленей из Telegram почему-то не заинтересовали.

Но хоть кто-то из сотрудников «Лосиного острова» должен был видеть тела животных. Ведь есть фото, анонимные показания в «Телеграм».

«КП» удалось найти контакты трех инспекторов, работающих в «Лосином острове». Двое говорить отказались. Третий оказался более расположен к общению при условии, что мы нигде не укажем его имя:

— Мне показывали эти фото. Сам я туши не видел, не переносил их. Но говорят, что другие инспекторы их прятали.

— То есть убитые олени были? Сколько?

— Не знаю сколько. Да и убитые ли? Экспертизу же не сделали на предмет пулевых ранений. А сейчас поди разберись: собаки это или человек.

Выеденная брюшина оленя. Так поступают хищники. Фото: Андрей АБРАМОВ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Оленей в Подмосковье собаки убивали всегда

Кандидат биологических наук Борис Самойлов, работал в парке «Лосиный остров» со дня основания:

— Площадь обитания таких крупных животных как олени и лоси на территории «Лосиного острова» ограничена. Мы проводили научные исследования и определили, что в нацпарке не должно существовать более 30-35 оленей. Сейчас в пять раз больше допустимого. Копытные в природе требуют очень больших площадей — до 1000 гектар на особь (площадь нацпарка 12,8 тыс. гектар — прим.авт.).

Раньше лишних особей вывозили в областные охотхозяйства. В итоге олени начинали размножаться там. Тогда приглашали охотников, и те отстреливали животных. Это не какая-то жестокость. Точно также делают во многих странах. Поэтому если верить в то, что погибли 15 оленей, для поголовья «Лосиного острова» это не критично.

На моей памяти случаи браконьерства в нацпарке бывали. Но главный фактор, который ограничивал популяцию оленей, не люди, а бездомные собаки. Последнюю косулю в «Лосином острове» они растерзали в 1985 году. В вольерах мы держали ланей. Псы сделали подкоп и перегрызли семью. Они рвут зайцев, ежей — все живое, что бежит.

Пятнистые олени — южные животные. Живут в Японии, Китае. Поэтому такое количество снега, как этой зимой, для них губительно. Они не могут передвигаться по сугробам. Если бы не было охраны, бездомные собаки истребили бы их полностью.