Восьмое марта в Московском зоопарке: цветы для панды Диндин и праздничный стол из фруктов

Панде Диндин в Московском зоопарке подарили цветы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском зоопарке устроили праздник весны 8 марта. Киперы украсили вольеры животных цветами, ягодами, овощами и фруктами. Некоторые животные получили фигурки изо льда, в которые были заморожены лакомства.

Цветы для панды Диндин

Самым ярким этот день оказался для панды Диндин – над ее подарками работали не только сотрудники, но и друг Жуи.

- Он подготовил для Диндин букет и открытку, которую традиционно нарисовал собственной лапкой, - рассказали в Московском зоопарке.

С подарком помогали киперы отдела Фауна Китая, они поместили цветы в вазу изо льда. Также Диндин вручили подушки, набитые ароматной соломой.

Когда панда проснулась и вышла в уличный вольер, Диндин сразу же пошла к подарку. Ароматные подушки ее внимание привлекли в первую очередь, а после она пошла смотреть цветы и открытку. Диндин получила и корзинку с фруктами, из которых выбрала сочную грушу, она долго и задумчиво жевала ее под мартовским снегом. Наверное, думала о Жуи…

На днях фотограф "КП" застал Диндин с букетом розовых тюльпанов. Тогда никакой открытки не было, можем предположить, что это был тайный поклонник или репетиция Жуи.

Разноцветный лед для пингвинов

Папуанские пингвины также почувствовали праздник, когда им принесли разноцветные фигурки изо льда, в которых была заморожена рыба.

В зоопарке рассказывают, что оригинальную подачу еды пингвины не сразу поняли и бросились наутек в бассейн. Тарелку с разноцветным угощением оставили возле бассейна. Любопытство пингвинов все равно привело к подарку, который был со вкусом рыбы.

Бумажные цветы появились в вольере кафрских воронов, а в подарок им дали цветочную коробку с лакомствами – насекомыми.

Не остались без подарков и другие животные - все получили угощения в виде цветов и сердечек, вырезанных из фруктов или овощей.

- Овощи и фрукты всегда входят в рацион наших обитателей, но в этот день сотрудники зоопарка сделали праздник 8 марта ярче и для себя, и для своих подопечных, - рассказали в Московском зоопарке.