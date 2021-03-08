«Он вынес мертвого ребенка в подъезд»: В Москве сотрудника ГИБДД подозревают в убийстве 6-летнего сына

Когда врачи осматривали мальчика, он был уже мертв. Причем, судя по всему, уже несколько часов Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь на 8 марта к многоэтажному дому на Пролетарском проспекте на юге Москвы вызвали скорую. Звонила женщина.

- Ребенку плохо! Не дышит! Возраст 6 лет, - сообщила она.

Приехавшим медикам и вызванным следом полицейским женщина указала на дверь соседской квартиры.

- По словам заявительницы, ночью она услышала крики в подъезде. Сосед громко звал на помощь, нося по лестницам на руках ребенка, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - По ее словам, мужчина находился в какой-то прострации, плакал и кричал, что ребенок споткнулся и ударился головой о пол. Она кое-как уговорила его вернуться в квартиру и ждать помощи.

Когда врачи осматривали мальчика, он был уже мертв. Причем, судя по всему, уже несколько часов.

- Полицейским мужчина сообщил, что он накануне забрал ребенка на выходные у бывшей жены, - продолжает источник. - А дальше его слова начали расходиться с тем, что он совсем недавно рассказывал соседке. Мужчина сказал, что они с сыном поиграли, легли спать, а потом он проснулся и увидел, что у сына на лице кровь и он не дышит. Мужчина полагает, что ночью кто-то вошел в квартиру и убил его ребенка.

Эксперты уже предварительно подтвердили, что ребенок получил несколько сильных ударов в область головы, на лице есть свежие повреждения. На результат падения это точно не похоже. Но версию отца все равно проверили - просмотрели записи с камер видеонаблюдения на подъезде. Однако в указанные часы подозрительных посетителей дома так и не увидели.

Следователи полагают, что мужчина сам избил своего ребенка до смерти.

При этом соседи утверждают, что 40-летний москвич уже несколько дней находится в состоянии запоя. Подозревают, что на сына он напал во время приступа белой горячки.

Мужчина задержан.

Как удалось выяснить, подозреваемый является сотрудником столичного управления ГИБДД.