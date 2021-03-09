Простреливший школьнице ногу бывший полицейский получил условный срок

Бывшего полицейского осудили по статье «Хулиганство» на 3 года условно. Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве вынесли приговор бывшему полицейскому, который попал в новости в декабре прошлого года после истории с раненым ребенком.

«Комсомолка» уже рассказывала об этом. Поздним вечером на Судостроительную улицу вызвали скорую помощь и наряд полиции. Очевидцы сообщили, что во дворе лежит девушка-подросток. У нее простреляна нога.

Стрелка нашли сразу. Собственно, школьница его знала. 33-летний Иван - давний знакомый ее родителей. А еще - действующий сотрудник патрульно-постовой службы.

В тот вечер он зашел в гости к друзьям. Посидели, выпили (сержант был после смены, уже в гражданке). Потом вышли на улицу подышать свежим воздухом - полицейский, жена друга и дочь. Сидели на лавочке у подъезда. И вот тут началось...

- Школьница утверждала, что в какой-то момент друг отца полез к ней целоваться, она стала отбиваться и в этот самый момент грянул выстрел - у мужчины был с собой травматический пистолет, - рассказал «КП» источник в следствии.

Пьяный сержант с места сбежал, но потом вернулся - в этот момент к дому как раз подруливала полицейская машина. После этого мужчину отправили под домашний арест, а из органов уволили.

- Слова девушки о приставаниях не подтвердились, причем их опровергла даже ее мама, - сообщил источник.

Экс-полицейского судили по статье «Хулиганство». Итог: 3 года условно. Если за это время москвич еще как-то проштрафится, - поедет в колонию.

Насколько известно, этот приговор «стрелок» решил не оспаривать.

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