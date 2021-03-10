За год работы больница «Вороновское» спасла 10 тысяч жизней

Стационар был возведен в рекордно короткие сроки. Уже через 31 день после начала строительства в Вороновском приняли первых пациентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В апреле прошлого года во время первой волны коронавирусной инфекции в столице возникла необходимость увеличить мощности по приему пациентов с COVID-19. Помимо 13 городских стационаров, перепрофилированных под работу с коронавирусом, было принято решение о строительстве нового современного центра инфекционных болезней «Вороновское».

РЕКОРДНАЯ СТРОЙКА

Стационар был возведен в рекордно короткие сроки. Уже через 31 день после начала строительства в Вороновском приняли первых пациентов.

«За год работы здесь было пролечено более 10 тысяч пациентов с COVID-19, - отметил главный врач городской клинической больницы имени В.П. Демихова Сергей Переходов. - Сейчас в больнице по-прежнему оказывают всю необходимую помощь больным коронавирусной инфекцией, однако в дальнейшем, по мере нормализации ситуации, клинический центр «Вороновское» может быть переориентирован на прием больных с любыми инфекционными заболеваниями. Богатый практический опыт и высокая квалификация медицинского персонала позволяют с уверенностью говорить о готовности справиться с любыми ситуациями».

Как рассказал Сергей Переходов, общая мощность больницы в Вороновском предполагает размещение до 800 пациентов. При этом каждая койка могла быть трансформирована в реанимационную в течение суток.

Возведение полностью оборудованной всем необходимым и при этом комфортной для пребывания пациентов и работы персонала больницы всего за 30 с небольшим дней – случай беспрецедентный не только для России, но и для других стран. Но на тот момент такое решение было весьма своевременным.

ВСЯ ПОМОЩЬ В ОДНОЙ КЛИНИКЕ

Медицинский центр представляет собой совершенно автономный комплекс. Диагностический центр, лаборатория, центр санитарной обработки, патолого-анатомический комплекс и даже родовое отделение позволяют центру не зависеть от другой медицинской инфраструктуры и оказывать помощь пациентам в рамках одной клиники.

Центр полностью соответствует самым строгим требованиям к инфекционной больнице. Для пациентов оборудованы мельцеровские боксы с индивидуальной вытяжкой, обеззараживанием воздуха и стоков, установлено новейшее диагностическое и реанимационное оборудование, а штат полностью укомплектован высококвалифицированными специалистами. Новый инфекционный стационар вошел в состав городской клинической больницы имени В.П. Демихова.

ДНЕВНИК СТРОИТЕЛЬСТВА

«Вороновское»: 30 дней подвига

17 марта - начало работы штаба, подготовка строительной площадки.

18 марта - начало заливки фундамента.

19 марта - монтаж металлоконструкций.

24 марта - установка сэндвич-панелей.

4 апреля - завершение строительных работ, начало отделочных работ.

17 апреля - ввод в эксплуатацию. Президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин в режиме видео-конференции открыли инфекционный госпиталь в Новой Москве.

ЦИФРЫ

Площадь участка для больницы «Вороновское» - 43 гектара.

Площадь здания - около 80 тысяч квадратных метров.

Количество мест для пациентов - до 800.

В лаборатории могут проводить более 10 тысяч тестов в сутки.

Штат больницы составил почти 1 тысячу специалистов. Среди них:

- 250 врачей;

- 500 специалистов среднего медицинского персонала;

- около 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.

Всего в комплексе - 50 одноэтажных лечебных и диагностических корпусов, а также 14 секций общежитий в 2 - 3 этажа для одновременного проживания около 1 300 человек.