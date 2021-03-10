В Москве реконструируют 30 прудов

Рыбак на Большом Головинском пруду в Москве. Фото: Павел КЛОКОВ

В столице продолжается масштабная реконструкция прудов. Напомним, в прошлом году обновили более 10 водоёмов. Среди них, например, Собачий пруд в парке «Сокольники», пруд на улице Федосьино в Ново-Переделкине и Деревлевский пруд на юго-западе города.

«В этом году планируется привести в порядок 30 прудов, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - На водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила и создадут водоупорный слой для постоянного поддержания уровня воды в прудах».

По его словам, специалисты регулярно проводят обследование городских водоёмов. После этого принимается решение о реконструкции.

«Списки водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, составляются ежегодно с учетом мнения горожан», - подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства.

ЧТО ОБНОВЯТ

Центральный округ

- Калитниковский пруд

Северо-Восточный округ

- Северное Медведково, Медведковский пруд

- Свиблово, Капустинский пруд

Восточный округ

- Гольяново, Гольяновский пруд

- Перово, Владимирский пруд

Новая Москва

- поселение Мосрентген, каскад прудов в усадьбе «Троицкое».

Полный список - на mos.ru.