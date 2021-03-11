Реконструкция советских кинотеатров в Москве: Вместо «Таджикистана» в Строгино открылся культурный центр

В новом здании есть все для отдыха, учебы и шопинга всей семьей. Фото: stroi.mos.ru

По всей столице продолжается реконструкция советских кинотеатров. Напомним, ветхие и заброшенные здания переделывают в культурные центры для жителей района.

В них можно отдохнуть рядом с домом, побывать на выставке, мастер-классе или в кино всей семьёй, встретиться с друзьями, купить свежую выпечку и продукты. До конца 2022 года в столице обновят 39 устаревших кинотеатров (см. список ниже).

«Пока не во всех районах, к сожалению, есть такие центры, но потихоньку их создаём, - сказал сегодня, 11 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового здания клуба «Современник» в Строгино. - Сейчас порядка 10 старых домов культуры реконструировали, также обновляются старые кинотеатры. Вместо «Таджикистана» появился «Современник». Вместо совершенно убитых зданий открываются первоклассные центры с хорошими залами. У нас уже практически в половине районов Москвы неплохие такие общественные культурные центры».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Культурный центр «Современник» на улице Маршала Катукова разделен на клубную и зрелищную зоны. На двух этажах разместились:

- концертный зал на 510 человек с галереями;

- артистические студии и кружки проекта «Школа исполнительского мастерства», созданного по инициативе художественного руководителя клуба «Современник», заслуженного артиста России Егора Дружинина;

- студия раннего развития для малышей;

- курсы живописи и графики, декоративно-прикладного искусства и иностранного языка с обучением английскому, испанскому и некоторым восточным языкам;

- библиотека с читальным залом на 30 мест с зоной коворкинга.

Обе зоны культурного центра объединяет «городская гостиная» - 80-метровая крытая улица. Она совпадает с привычным для жителей маршрутом от метро к домам и зоне отдыха у реки.

Рядом со зданием поставили 20 лавочек и клумб, фонари, урны, а также открыли парковку на 50 машиномест, включая четыре места для инвалидов.

КСТАТИ

К весне 2021 года инвестор завершил реконструкцию и открыл уже 8 общественных центров:

- «Ангара» (Нагорный, Чонгарский бульвар, д.7);

- «Эльбрус» (Царицыно, Кавказский бульвар, д.17);

- «Будапешт» (Бибирево, улица Лескова, д.14);

- «Рассвет» (Коптево, улица Зои и Александра Космодемьянских, д.23);

- «Нева» (Левобережный, Беломорская улица, д.16А);

- «Марс» (Алтуфьевский, Инженерная улица, д.1);

- «Высота» (Кузьминки, улица Юных Ленинцев, д. 52);

- «Таджикистан» (Строгино, улица Маршала Катукова, д. 8).

ПЛАНЫ

Сегодня в столице продолжается реконструкция 23 бывших кинотеатров:

- "Киргизия";

- "София";

- "Саяны";

- "Байконур";

- "Экран";

- "Янтарь";

- "Солнцево";

- "Аврора";

- "Орион";

- "Баку";

- "Витязь";

- "Орбита";

- "Бирюсинка";

- "Планета";

- "Алмаз";

- "Прага";

- "Звёздный";

- "Керчь";

- "Родина";

- "Первомайский";

-"Патриот";

-"Улан-Батор";

- "Мечта".

Реконструкцию большинства кинотеатров планируется завершить в 2021 - 2022 годах.