В Москве нашли застреленным основателя гольф-клуба в Тимирязевской академии

Захид Уразбахтин был кандидатом сельскохознаук и доцентом одной из кафедр РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

Тело Захида Уразбахтина несколько дней назад обнаружил его сын в квартире отца на Красностуденческом проезде. Мужчина не отвечал на звонки, и 24-летний сын решил приехать к нему сам. В одной из комнат он нашёл тело отца, вокруг было много крови. Молодой человек сообщил о случившемся в полицию.

— Поступило сообщение, что в квартире обнаружено тело 53-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. При осмотре других комнат было найдено оружие. Труп и оружие были направлены на экспертизу для изучения. — сообщил источник kp.ru.

53-летний Захид Уразбахтин был кандидатом сельскохознаук и доцентом одной из кафедр РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Широкую известность он приобрёл, когда в СМИ загремел скандал, связанный с землями академии. Тогда руководство учебного заведения и самого Захида Уразбахтина обвинили в нецелевом использовании природных ресурсов. Ведь на земле, где студенты должны были проходить практику и выращивать сельскохозяйственные культуры, разбили поле для гольфа. В сети были опубликованы прейскуранты за подписью Уразбахтина. Он был руководителем Учебно-научного производственного центра спортивного газоноустройства и ландшафтного газоноведения. По сути, он и организовал поле для гольфа на территории ВУЗа, которое сдавалось в аренду всем желающим для самостоятельных и индивидуальных тренировок.

После публикаций в СМИ разразился большой скандал, на который обратил внимание даже президент. Тогда Уразбахтину пришлось оправдываться, он назвал все публикации спекуляциями и объяснил, что настоящее поле для гольфа заняло бы намного больше места, а в Тимирязевке расположена просто учебная площадка на 3,5 гектара, которая лишь имитирует поле для гольфа и учит студентов обращаться со специфическими объектами, спортивными газонами и прочим.