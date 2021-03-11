«Поссорился с бывшей»: В Чехове инкассатор покончил с собой прямо около банка

Следователи проводят проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре подмосковного Чехова 11 марта 2021 года обнаружили труп мужчины. Тело лежало во внутреннем дворике одного из банков.

Личность покойного установили быстро - 45-летний Юрий Закиров работал в банке инкассатором. По предварительной информации, он покончил с собой.

- Как уже удалось выяснить, в последнее время у мужчины обострился конфликт с бывшей супругой, - рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» источник в правоохранительных органах. - По словам знакомых, Закиров с экс-женой часто ругался по телефону - женщина требовала, чтобы он платил алименты на их общего ребенка. В последнее время, как говорят, по алиментам накопились долги.

Тем не менее, на текущий момент достоверно неизвестно, что могло подтолкнуть мужчину свести счеты с жизнью. Следователи проводят проверку.