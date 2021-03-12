На грант мэра в московском детском технопарке открыли коворкинг

Коворкинг работает в специальной аудитории детского технопарка. Фото: БАЙТИК Троицк @ Facebook

В московском технопарке «Байтик» заработал молодежный IT-коворкинг. Проект реализовали на грант мэра «Москва — добрый город». На площадке смогут работать выпускники технопарка, который выучились на «Графический и веб-дизайн», «Программирование», «Инженерное дело».

«Байтик» расположен в Троицке. Он был одним из первых в России проектов, который начал заниматься внедрением информационных технологий в образование. Его основала группа ученых. Свое название он получил от единицы измерения информации «байт».

Ежегодно здесь сотни школьников получают азы IT профессий. На грант мэра создадут место для работы выпускников. И хотя это ученики 8 — 11-х классов, они уже могут справиться с реальными поручениями.

— В молодежном коворкинге они смогут выполнить свои первые заказы. А эксперты в области инженерного моделирования, дизайна, маркетинга помогут ребятам в развитии профессиональных и предпринимательских качеств, — приводит портал mos.ru слова заммэра Натальи Сергуниной.

Коворкинг работает в специальной аудитории детского технопарка. Есть 3D принтер, мини-типография, рабочие места за компьютерами. Предполагается, что ребята будут получать коммерческие и некоммерческие заказы. Например, разработать сайт, создать мобильное приложение, выпустить детали при помощи трехмерной печати.

СПРАВКА «КП»

В Москве 18 детских технопарков. Их курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. Занятия проводятся по 41 направлению — от технических до творческих специальностей, они ориентированы на горожан от семи до 17 лет.