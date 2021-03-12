Незаметные герои: в России сняли фильм о работе уборщиков во время коронавируса

Во время пандемии уборщики трудились в «красных зонах» в тех же условиях, что и врачи. Кадр из фильма «Бой с пандемией: Чистая правда».

Весна 2020-го года, разгар первой волны коронавируса. Больницы переполнены, люди испуганы, врачи сутками работают в «красных зонах». А рядом с ними, незаметно и неутомимо, в палатах самых тяжелых пациентов трудятся уборщики и дезинфекторы. Их скромный подвиг в период пандемии до сих пор не оценен по достоинству.

- Это, действительно, очень большая проблематика – проблематика людей, которых мы не видим, которые длительное время оставались за кадром, но были героями. Они наравне с нами, медиками, преодолевая страх – а было страшно! – преодолевая длительное нахождение в красной зоне, порой до 24 часов, в непосредственной близости с особо опасными пациентами прилагали все усилия, чтобы пациентам было комфортно, чтобы у пациентов было чисто, помогали ухаживать за ними, – отметила на премьере фильма «Бой с пандемией: Чистая правда» заведующая отделом эпидемиологии ГБУЗ города Москвы «ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова» Татьяна Салмина. - Низкий поклон клининговым компаниям за их тяжелый многодневный труд.

Необходимость поставить барьер чистоты на пути коронавируса – один из самых масштабных вызовов в истории клининга. Сегодня в нашей стране в этой сфере занято почти три миллиона человек. В период пандемии объем и сложность работ выросли в 4 раза. Пока обычные граждане привыкали мыть руки, клинеры оттачивали технологии многократной ежедневной уборки и дезинфекции больниц, магазинов, общественного транспорта и даже парков и стадионов.

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Чистить и дезинфицировать приходилось не только внутри зданий. Кадр из фильма «Бой с пандемией: Чистая правда».

- Теперь все 45 000 мест на стадионе мы регулярно моем под высоким давлением, затем обрабатываем горячим паром, протираем насухо и проводим дезинфекцию, - рассказывает инженер по содержанию зданий и сооружений «Открытие Арена» (стадион ФК «Спартак») Андрей Куршаков.

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Генеральная уборка стадиона – дело непростое. Кадр из фильма «Бой с пандемией: Чистая правда».

Инициатором создания фильма о том, как мыли и чистили страну во время пандемии, стала компания «Керхер».

- За последний год значительно поменялся подход к клинингу и изменилось отношение к людям, которые заняты в этой сфере. Уборка и дезинфекция теперь воспринимаются как нечто жизненно необходимое, - уверен генеральный директор компании Алексей Алексеев.

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Уборка продолжается! Кадр из фильма «Бой с пандемией: Чистая правда».

Съемки картины о работе уборщиков проходили в нескольких городах России. Создатели фильма заглянули и в метро, и в Сколково, опросили 30 экспертов в области чистоты. Они и стали первыми зрителями ленты о бое с пандемией.

- Меня лично эта тема зацепила потому, что я сам переболел ковидом, и мне помогали, в том числе, клинеры, которые были в закрытом боксе. Я видел изнутри, как они работают. Это реально трогает и впечатляет – отметил на премьере режиссер фильма Максим Жуковский.

Кстати, во время съемок проходить многократную дезинфекцию довелось и всей съемочной технике. Но, по словам главного оператора Михаила Овчинникова, благодаря современным технологиям клининга на ее исправность и работу это не повлияло.

Посмотреть филь «Бой с пандемией: Чистая правда» можно совершенно бесплатно - на YouTube-канале «Керхер».