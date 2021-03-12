«Отвез миллиардера на встречу с шаманом»: В Домодедово вынесли приговор киллеру, который заманил бизнесмена в лес

Киллер Камиль Жарков на следственном эксперименте. Фото ГСУ СК России по Московской области.

В Домодедовском суде вынесли первый приговор о заказном убийстве бизнесмена Валерия Зюкова. Тело 50-летнего мужчины нашли в декабре 2019 года в лесу недалеко от города Домодедово. Он «сидел» за рулем машины с простреленной головой.

Поначалу считалось, что Зюкова мог убить кто-то из прежних клиентов (мужчина зарабатывал не только сдавая свою недвижимость в аренду, но и микрокредитами под залог квартир). Однако следователям ГСУ СК России по Московской области удалось выйти на след исполнителя убийства и его заказчика.

Валерий Зюков и Венера Айгинина, которую обвиняют в организации покушения. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

33-летний Камиль Жарков признан виновным в убийстве по найму, совершенному группой лиц по предварительному сговору, а также незаконном обороте оружия. Вердикт суда: 9 лет колонии. Хотя по таким статьям мужчине светило вплоть до пожизненного. Такой приговор можно объяснить тем, что Жарков полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием - дал показания на заказчика и еще одного человека, который участвовал в подготовке убийства.

Во время расследования стало понятно, что убийство бизнесмена заказала его жена, родившая от мужчины троих детей. Цель - наследство. Жаркову, который был компаньоном Зюкова по одной из фирм, она пообещала за устранение супруга 50 млн рублей. Тот же решил найти другого исполнителя, своего знакомого, который согласился стать киллером за 3 млн. Но в итоге мужчина в самый последний момент передумал и Жарков решил сделать все сам. Чтобы убить, бизнесмена выманили в глухое место.

- Супруга потерпевшего под обманным предлогом убедила мужа проследовать с его компаньоном в деревню Яковлевское Домодедовского городского округа, якобы для посещения шамана с целью проведения обряда по снятию порчи, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Подельники выдумали, что в лесу живет некий шаман. Когда приехали в указанное место, Жарков выстрелил Зюкову из пистолета в голову и скрылся.

Между тем «Комсомолке» стали известны шокирующие детали подготовки этого преступления. В этой истории - многочисленные любовницы и дети любвеобильного Зюкова, зашитый рот, гадалка-взяточница, мечты несостоявшегося киллера и потерявшая квартиру пенсионерка.

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В декабре 2019-го житель подмосковной деревни недалеко от Домодедова вечером возвращался на машине домой и заметил стоящую на пустыре у леса «Вольво». Мысленно пожал плечами: мало ли кто там остановился. Может, влюбленная парочка решила «пошалить» подальше от любопытных глаз. Но утром, когда ехал на работу, снова обратил внимание на иномарку. За ночь она никуда не делась. И то ли любопытство взяло верх, то ли предчувствие нехорошее. Решил проверить, все ли с этой машиной в порядке. Подошел, вглядываясь в окна. И тут же отшатнулся. Внутри сидел человек, завалившийся грудью на руль. В голове кровавая рана - пуля прошла навылет (подробности)