На западе столицы 14-летняя девочка выпала из окна после укуса бойцовской собаки

Судя по всему, одно из животных напало на ребенка, после чего и случилась трагедия. Однако все подробности выясняет следствие. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тело юной школьницы обнаружили случайные прохожие под окнами жилого дома на улице Барклая в ночь с 13 на 14 марта. Несовершеннолетняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью.

На данный момент известно, что она пришла в этот дом в гости - к своему 15-летнему знакомому. Несмотря на ночное время, никого, кроме подростков, дома не было.

- При этом в квартире находились две собаки бойцовской породы «американский стаффордширский терьер», - сообщили «КП» в прокуратуре города Москвы. - На теле девочки обнаружены телесные повреждения, характерные при падении с высоты, а также от укуса собаки.

Судя по всему, одно из животных напало на ребенка, после чего и случилась трагедия. Однако все подробности выясняет следствие.

В официальном комментарии также говорится, что, кроме причин произошедшего, будет дана оценка действиям родителей «по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей».

Проще говоря, предстоит выяснить, почему и парень, и девушка оказались в столь поздний час одни - без присмотра.

Напомним также, что днем ранее на Дмитровском шоссе с 17-го этажа гостиницы выпал 33-летний мужчина. И тоже погиб.

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