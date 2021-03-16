Сменить профессию за неделю: как стать гидом в Москве

Для создания экскурсии важно место встречи, рассказать заранее маршрут, предупредить участников об удобной обуви. Фото: Алиса ТИТКО

Стать экскурсоводом и водить самостоятельные экскурсии по Москве, оказывается, это мечта многих. По крайней мере, участников на курс «Супергид. История районов» собралось много.

Из любителя в профи

Музей Москвы открыл набор на интенсивный онлайн-курс «Супергид. История районов». Учиться пришли и те, кто уже когда-либо пробовал вести экскурсии по городу, и те, кто только мечтает. Первая встреча в онлайне.

- Я уже вела обзорные экскурсии для взрослых и детей, составляла сама маршруты, но хотелось бы расширить свои знания о Москве, и хотелось бы составить маршрут по родному району Фили, - говорит участница курса Людмила Овчинникова.

- Занимаюсь журналистикой, преподаю английский язык. Опыта вести экскурсии у меня нет никакого, но мы часто ходим с друзьями по городу, я им предлагаю изучать незнакомые районы. Они мне обычно говорят: «Зачем нам в Митино, в Крылатское?» Мой родной район Царицыно, я работала возле Аэропорта, потом в Басманном районе – всегда во время обеда исследовала их, - рассказывает еще одна участница Анна Ернягина.

В экскурсоводы хотят не только девушки, но и мужчины. Одни участвуют в тематических велотурах, путешествуют по странам, у кого-то за плечами больше 60 стран. Другие любят столицу и годами изучают мельчайшие детали - барельефы, парковые объекты. У третьих во время пандемии из-за отсутствия возможности поехать заграницу, появилось время для изучения своего города.

- Не хватает систематических знаний. Экскурсии я пробовал водить, но пока это любительский уровень, - говорит участник курсов Кирилл Новосельский.

Семь дней на обучение

Обучающая онлайн-программа длится семь дней. Лекции будут вести сотрудники Музея Москвы, историки, москвоведы, искусствоведы, гиды и эксперты-экскурсоводы. Начинаем с первого онлайн-урока «Как изучить район: исследовательские оптики».

- Нужно изучить здания, постройки, памятники, лавочки. Найти фотографии - некоторые здания имеют совершенно неожиданный вид с высоты птичьего полета. Можно рассказать, какие магазины, кафе были раньше в этих местах. Обращайте внимание на вывески. Изучите события, которые здесь происходили. Об этом могут свидетельствовать мемориальные доски или фотографии. Расскажите, как жил район в годы войны или в другой период, - рассказывает Денис Ромодин, старший научный сотрудник Музея Москвы.

Денис Ромодин: Из-за пандемии нам пришлось поменять формат и провести курс онлайн, что расширило круг участников и географию слушателей. Фото: Алиса ТИТКО

Пересказывать историю - это скучно и неинтересно. Для экскурсовода важно найти такие факты, чтобы люди сказали: «Живу здесь 30 лет и не знал об этом». Парковые пруды, беседки, мосты, вывески - объекты могут быть историческими.

- Села Хорошево, Мневники вошли в состав Москвы, фактически их уже нет, но названия районов, метро сохранились. Можно найти фото, как эти деревни выглядели, и что на этих местах сейчас. История того же Кунцево велась до середины 19 века, никто не рассматривал детально, а парк «Михалково» - мы знаем только о самой усадьбе, а о железной дороге никто не говорит. Составить интересный маршрут можно по наследию военного городка в Щукино, в районе Октябрьского поля сохранилась немецкая слобода с фонтанчиками, многие районы пестрят известными личностями, которые оживляют историю, - рассказывает Денис Ромодин.

Москвоведы говорят, что современным гидам нужно ориентироваться не только на интернетные данные, которые люди и сами могут прочитать, а больше на воспоминания жителей. Денис Ромодин рассказывает, что когда искал данные о Крылатском, то она заканчивалась на киностудии «Ханжонково», а то что там проходили международные конкурсы, там жила актриса Нонна Мордюкова, квартира у Ларисы Лужиной, там и экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер была с рабочим визитом - удалось даже восстановить ее маршрут и найти свидетелей того приезда. Воспоминания местных жителей

Опытный экскурсовод Лариса Скрыпник повела участников курсов на реальную экскурсию в поселок художников Сокол.

- Для создания экскурсии важно место встречи, рассказать заранее маршрут, предупредить об удобной обуви, о наличии или отсутствии магазинов и лавочек на пути, ведь мамочки с колясками не везде смогут пройти, а пожилые люди захотят немного отдохнуть на маршруте, - говорит Лариса Скрыпник, историк, москвовед, старший научный сотрудник Музея Москвы.

Экскурсовод Лариса Скрыпник повела будущих коллег на реальную экскурсию в поселок художников Сокол. Фото: Алиса ТИТКО

Будущий экскурсовод должен пообщаться с местными, добытые детали и станут той самой фишкой и эксклюзивом экскурсии.

- Поселок художников - не потому, что здесь жило много художников, а потому что улицы названы в честь Врубеля, Левитана, Верещагина. На улице Панфилова в годы войны, например, рядом с железной дорогой были траншеи, противотанковые ежи, зенитная батарея. Одна семья погибла полностью - попала бомба в укрытие, - рассказывает Лариса Скрыпник.

Местные рассказали и о том, как во время войны здесь выращивали картофель и капусту. И сейчас у некоторых во дворах летом можно увидеть урожай. В двухэтажном доме на улице Верещагина впервые появились форточки - такую легенду рассказывают жильцы, а улицу Сурикова называют подобием лестницы Микеланджело - такая иллюзия будто улица уходит в бесконечность. В экскурсию включена и самая короткая улица Москвы - Венецианова.

Улицу Сурикова называют подобием лестницы Микеланджело - такая иллюзия будто улица уходит в бесконечность. Фото: Алиса ТИТКО

Теперь задача участников создать собственные интересные экскурсии, которых еще не было в Москве.

- В случае успешной защиты проекта – мы рассмотрим возможность сотрудничества участников проекта с Музеем Москвы, - рассказали в пресс-службе Музея Москвы.

Как записаться на курсы гида?

- курсы проходят два раза в год, следите за анонсами на сайте www.mosmuseum.ru, - экскурсоводы и исследователи города расскажут об оптиках и методах работы с материалом, о методах анализа архитектуры, о способах включения частных историй и воспоминаний жителей в рассказ о районе, о составлении маршрута и особенностях продвижения экскурсий,

- курсы длятся 7 дней,

- итогом обучения станет разработка и презентация дипломного проекта — собственного уникального маршрута по одному из столичных районов,

- стоимость – 3500 рублей.