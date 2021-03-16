«Это была ведьма и она хотела меня убить!»: В Москве игрок сборной России насмерть забил молотком случайного прохожего

Задержанному 24 года. Никита Воробьев в доме на Довженко снимает квартиру, приехал в Москву из Санкт-Петербурга работать - он видеомонтажер Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Минувшей ночью тело пожилого мужчины с разбитой головой нашли в нескольких метрах от его дома - на улице Довженко в Раменках. Погиб он страшной смертью. Возвращался домой и вдруг кто-то налетел сзади, осыпая ударами со всех сторон - это позже увидели, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения. Неизвестный (на тот момент еще неизвестный) сбил мужчину с ног, после нескольких ударов ногой в голову, тот потерял сознание. Однако беспредельщика это не остановило, он продолжал бить прохожего в голову, даже несколько раз подпрыгнул на ней. Мимо проехала машина. Кажется, неизвестного это немного охладило. Он подхватил лежащую в нескольких метрах сумку и неспешно пошел к дому. Однако через пару минут вернулся. С молотком. На лежащего на боку умирающего обрушился град тяжелых ударов - в область таза, ребер, плечей. Десятки ударов. Эксперты позже скажут: у несчастного перелом черепа и костей по всему телу, скончался - судя по всему - от тяжелой травмы головного мозга.

Полицейских вызвала соседка, видевшая это нападение из окна. Когда просмотрели записи с камер, стало понятно, что убийцу даже искать не надо. Расправившись со своей жертвой, он спокойно удалился в соседней подъезд. Там, в одной из квартир, его и задержали.

Задержанному 24 года. Никита Воробьев в доме на Довженко снимает квартиру, приехал в Москву из Санкт-Петербурга работать - он видеомонтажер.

Как сообщают в следствии, молодой человек ведет себя неадекватно. После случившегося он максимально спокоен. Хотя нападение признает.

«Это был не человек. Я увидел, что это ведьма в обличии незнакомого мужчины и она хочет меня убить!» - заявил он следователям.

По словам источника в правоохранительных органах, молоток у Воробьева был с собой, он нес его с собой в сумке.

Установлено, что к дому Никита Воробьев подъехал на машине каршеринга. Припарковался, вышел, забрал с заднего сидения сумку. Но проходящий мимо мужчина по какой-то причине вызвал у него мгновенный приступ ярости.

- В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. - Для проверки психического здоровья мужчины будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

По данным «КП», у Воробьева взяли анализы на наркотики. Результаты пока не готовы.

О Никите Воробьеве также известно, что ранее он профессионально занимался спортом, выступал за юниорскую сборную России по американскому футболу.