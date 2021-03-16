«Худой опарыш»: в Москве 14-летний парень попал в реанимацию из-за удара одноклассника-боксера

По словам пострадавшего ребенка, травлю ему устроили из-за худощавого телосложения и низкого роста

Вот уже неделю 14-летний московский школьник Дима (здесь и далее имена героев изменены прим. ред.) находится в детской городской больнице имени Сперанского. У мальчишки закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа и сотрясение мозга. Сюда его привезли на скорой прямо из школы №1409, что на северо-западе столицы. По словам ребенка, которые подтвердили показания очевидцев, его избил одноклассник.

Все произошло на переменке. К мальчишке с оскорблениями пристал 14-летний Иван. Он на голову выше Димы и уже несколько лет занимается в секции бокса.

- Сын рассказал, как все случилось. Одноклассник сел на его парту с ногами и стал чистить свои ботинки. В ответ сын сел на его парту. На что посыпались оскорбления, а потом этот рослый парень несколько раз ударил сына кулаком в лицо, - рассказала «Комсомольской правде» мама пострадавшего мальчика, Дарья.

Из носа Димы хлынула кровь, на крики сбежались учителя. Но скорую ребенку почему-то не спешили вызывать.

- Больше часа они тянули время. Сын просил их вызвать скорую. Потом они мне позвонили, в надежде, что я заберу ребенка. Но я тоже настояла, чтобы вызвали неотложку, - рассказала Дарья.

Первые сутки школьник провел в реанимации. Сейчас ребёнок идет на поправку. Но, скорее всего, из-за сломанного носа ему потребуется операция. По словам мамы мальчика, настоящую травлю одноклассник-боксер устроил ее сыну еще с сентября прошлого года. Именно тогда Дима перешел в эту школу.

- Избивший сына мальчик ежедневно провоцировал его, называя «опарышем», при всех задирал, в том числе физически: щелбаны и пинки. Травля связана с невысоким ростом сына и худощавым телосложением. Мой мальчик состоит на учете у детского эндокринолога в связи с задержкой роста и у гастроэнтеролога в связи с маловесностью. В свои 15 сын весит 34 килограмма, рост 154 см, - рассказала Дарья.

Дарья всерьез задумалась о переводе сына в другую школу. Извинений от родителей Ивана так и не последовало. Похоже, виноватым своего сына они и не считают. По версии мамы Ивана, ее мальчик поступил правильно.

- Этот мальчик оскорбил меня. А мой сын все правильно сделал, защищал честь своей мамы, - написала женщина в своей социальной сети.

Правильно или нет, теперь решит следствие.

- По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Мама пострадавшего мальчика уже обратилась за помощью к адвокатам.

- На мой взгляд, это чудовищно, когда в центре Москвы в одной из лучших школ города, куда часто приезжают чиновники от образования и городские власти, избивают подростка до реанимации. Неужели школа не видела, что парня травят и унижают уже долгое время? Это же все происходило в классе, на глазах у всех. Почему нужно было ждать трагедии, чтобы понять, что в школе есть буллинг, с которым нужно бороться, а не скрывать, - прокомментировала Марина Дубровская, адвокат. - И у меня, как у адвоката, есть еще один вопрос к школе: после избиения ребенка в течение часа не оказывали помощи, не вызывали скорую помощь, это что?- попытка скрыть произошедшее?! Будем надеяться, что эта пауза не приведет к тяжелым последствиям. Сейчас уже мы вынуждены все эти вопросы адресовать правоохранительным органам.