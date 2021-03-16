Чемпионку России по лыжному фристайлу задержали на Рублевском шоссе с белым порошком

Спортсменка призналась, что делала закладки с героином Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Над делом работал уголовный розыск. Закладчицу вычисляли несколько дней. Днем 15 марта ее решили брать с поличным. Задержали у многоэтажки на Рублевском шоссе неподалеку от парка Крылатские холмы в Москве.

— В правом кармане куртки у нее обнаружены семь свертков, обмотанных изолентой. Внутри магнит и фольга, в которой лежал пакет с белым порошком. Задержанная москвичка рассказала, что это героин. А она размещала его по тайникам, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника «Комсомольской правды», задержанную зовут Анна О. Ей 26 лет, живет она неподалеку в Кунцево. В подростковом возрасте девушка показывала выдающиеся спортивные результаты в дисциплинах слоупстайл и катание в хафпайпе. Это разновидности лыжного фристайла — экстремального зимнего спорта.

Анна выигрывала чемпионат России. Должна была стать звездой Олимпиады-2014 в Сочи. В программе игр как раз появились ее дисциплины. Однако за пару месяцев до события ее дисквалифицировали за допинг. После этого Анна не принимала участие в серьезных соревнованиях.

Над делом работал уголовный розыск. Закладчицу вычисляли несколько дней. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чем сейчас занимается девушка, по ее страничке в соцсетях не совсем понятно. На фотографиях девушка часто появляется с сигаретой во рту. Или фотографируется на пляже.

— При себе у нее было два мобильных телефона, связка ключей и пять банковских карт. Изъятое вещество передали на экспертизу, — добавил собеседник «КП».

Отвечать за распространение наркотиков экс-чемпионке предстоит по статье 228 Уголовного кодекса. В зависимости от количества изъятого «зелья», санкция статьи предусматривает от 3 до 15 лет колонии.

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Часть запрещенных веществ девушка спрятала в шапке (подробности).