Накупил оружия в онлайн-игре и стал "изгоем семьи": в Балашихе 13-летний подросток покончил с собой после ссоры с мамой

Егор (имя подростка изменено) был поклонником шутера Standoff. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Трагедия в подмосковной Балашихе: 13-летний Егор (имя изменено) свел счеты с жизнью после ссоры с матерью. Его нашли мертвым в квартире днем 17 марта. По факту трагедии правоохранительные органы ведут проверку. Предварительная версия — суицид.

— Последнее время в семье были напряженные отношения. Егор получил в школе несколько двоек в четверти. После этого у него отобрали смартфон. Мама выдавала телефон только чтобы делать уроки — одноклассники прислали домашние задания в чатах, — поделился с корреспондентом kp.ru источник в правоохранительных органах.

Так было и накануне. Парень сделал домашку и решил тайком от мамы поиграть на мобильнике. Школьник был поклонником шутера Standoff — стрелялка про спецназ и террористов. В приложении можно покупать оружие и амуницию своему герою за реальные деньги. Егор писал другу, что давно хотел закупить новый арсенал.

В тот день парень нажал не туда и купил слишком много. К смартфону Егора была привязана банковская карта мамы. С нее списалось 6000 рублей.

Своими переживаниями школьник поделился с товарищем в переписке через «ВКонтакте». Она оказались в распоряжении kp.ru.

— Утром мама приходит и сдергивает с меня одеяло. А потом облила холодной водой. Когда я в школу собирался, она все учебники вышвырнула мои. Начала кричать, что я изгой семьи, — написал парень.

Своими переживаниями школьник поделился с товарищем.

После этого Егор описывает другу, как попытался покончить с собой. Но в последний момент испугался и прекратил. Однако судя по всему, через пару часов довел начатое до конца.

— Наши сотрудники выясняют обстоятельства смерти подростка, — сообщила «Комсомольской правде» старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.