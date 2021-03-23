Что такое компенсационный фонд СРО и для чего он нужен

Компенсационные фонды СРО

Саморегулируемая организация (СРО) – некоммерческое объединение субъектов предпринимательства, работающих в одной отрасли. В РФ такие организации появились в 2010 году – в то время государственное лицензирование отдельных видов деятельности перестали финансировать.

Что такое компенсационный фонд

После прекращения государственного лицензирования функции контроля над работой профильных компаний перешли к саморегулируемым организациям. Главный принцип их работы – общая ответственность перед третьими лицами. Поэтому все строительные компании, которые имеют допуск СРО, тщательно проверяются, ведь в случае неквалифицированного выполнения работы и причинения убытка заказчику, отвечать придется всем компаниям–членам организации. Средства на это берутся из компенсационного фонда.

Определение компенсационного фонда

Компенсационный фонд – это своеобразная финансовая «подушка безопасности» организации. Именно из этого фонда и будут платить возмещения пострадавшим в случае возникновения таких ситуаций. Формируется он за счет взносов, сделанных строительными компаниями–членами СРО (статья 55.16 ГрК РФ), а его размер регламентируется законодательством и зависит от деятельности компаний–участников.

До появления таких фондов ответственность перед третьими лицами нес сам застройщик за счет собственных средств.

Виды компенсационных фондов СРО

До 2017 года существовал только единый фонд СРО, но после вступления в силу ФЗ №372 от 01.07.2017 года произошло дробление фонда на два подвида:

• Фонд возмещения вреда – из него будут выплачиваться компенсации в случае непредумышленной порчи имущества.

• Фонд обеспечения договорных обязательств – отсюда платят деньги за неисполнение условий договора. Этот фонд есть не во всех СРО.

Обязательным является только Фонд возмещения вреда. Взносы на обеспечение выполнения договоров можно платить не сразу, а только в том случае, если застройщик решит поучаствовать в тендере.

Суммы взносов в компенсационные фонды СРО

Минимальные размеры компенсационного фонда строго регламентированы законом (статья 55.16 ГрК РФ). Они зависят от уровня ответственности участника СРО и стоимости работ, которые должна выполнить компания. При этом не имеет значения количество договоров: при расчете учитывают только тот, что заключен на наибольшую сумму.

Деньги на спецсчета фондов должны поступать сразу в полном объеме, и только с расчетного счета строительной компании, являющейся соискателем членства в СРО. Рассрочка допускается только тогда, когда обязанность по внесению взноса за первую строительную организацию берет на себя другое предприятие – участник СРО. Первая компания становится ее должником.

Как вернуть компенсационный фонд в случае исключения СРО из реестра

Даже если СРО исключат из реестра забрать свои деньги компания–застройщик не сможет – все средства фонда перечисляются в НОСТРОЙ или НОПРИЗ. Оттуда они могут быть переведены на счет новой организации, с которой строитель планирует вступать. Сумма перевода не будет превышать размера обязательного взноса.

Причины исключения СРО из Госреестра

Основная причина, по которой саморегулируемую организацию могут исключить из реестра – растрата средств компенсационного фонда. Другие основания для исключения встречаются реже. Среди них:

• число участников не соответствует нормам;

• не разработаны внутренние правила для участников;

• требования, установленные организацией для выдачи допусков, не соответствуют нормам законодательства (статья 55.5 ГрК РФ);

• не предоставлены необходимые сведения в НОСТРОЙ и НОПРИЗ.

С момента вступления в силу ФЗ №372 все саморегулируемые организации должны были открыть спецсчета, на которые должны были поступать платежи в фонд. Однако некоторые СРО проигнорировали это требование, и не отчитались перед Ростехнадзором по своим расходам. Эти организации будут в «группе риска», поэтому застройщикам рекомендуется тщательно выбирать СРО перед тем, как подавать заявку на вступление.

Как вернуть компенсационный фонд

Средства, уплачиваемые в компенсационный фонд, не возвращаются. Но в случае исключения СРО из реестра, они могут быть переведены на счет другой саморегулируемой организации. Как это происходит:

• Застройщик выбирает СРО, с которой ему будет удобно работать, и становится ее участником (регламент «стандартный», поэтому придется еще раз заплатить вступительный взнос – уже в эту организацию).

• Пишет заявление в НОСТРОЙ (НОПРИЗ) с требованием перевести средства по взносам, уплаченным им предыдущей СРО, на счет новой.

При этом потребуются документы:

• Выписка из реестра СРО о членстве компании в организации. Если застройщик выписку взять не может, то вместо нее можно приложить копию протокола решения о принятии компании в состав участников саморегулируемой организации.

• Документ (или его копия), в котором будет указан размер уплаченных взносов в предыдущую СРО.

• Справку об открытии организацией спецсчетов.

После изучения всех документов НОСТРОЙ (НОПРИЗ) переводит деньги на счет СРО, а оттуда перенаправляются на счет заявителя. Фактически, застройщику просто возвращают деньги, израсходованные на повторные взносы, сделанные в новую саморегулируемую организацию.

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