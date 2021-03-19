Москву очистили от миллионов квадратных метров самостроя

На месте снесённых самостроев по всей Москве появляются благоустроенные общественные пространства.

Борьбе с самостроем в столице уделяется особое внимание. Ежедневно проводятся проверки и подтверждаются факты самовольного строительства. Эта работа позволяет сделать город максимально безопасным, красивым и удобным, а также пресечь земельные нарушения.

«В 2020 году Госинспекция по недвижимости выявила 2106 объектов самостроя и демонтировала 2006 объектов, что на четверть больше, чем в 2019 году, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - В результате в 2020 году в Москве от самостроя была освобождена территория площадью 920 тысяч квадратных метров. Всего за 2019 и 2020 годы было демонтировано 2,2 миллиона квадратных метров самостроев».

В начале «нулевых» павильон метро «Чистые пруды» с обеих сторон застроили торговыми галереями.

СООРУЖЁН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН

Самострой приносит немало проблем.

Прежде всего, стихийные сооружения искажают архитектурный и исторический облик города. Вдобавок таят в себе множество рисков. Самовольные постройки могут преграждать доступ к инженерным сетям, которые время от времени нужно проверять, мешать работе экстренных служб. Разбор неудачно размещенного сооружения может отнять драгоценные минуты в тех случаях, когда нужно оперативное вмешательство.

Незаконные постройки пожароопасны, так как зачастую их создают на скорую руку из дешевых материалов – полистирольной плитки, ДСП, ПВХ, стеклопластика, пенопласта. Все эти материалы очень хорошо горят, а при горении выделяют вредные токсины. Кроме того, самострои могут мешать благоустройству городского пространства и осложнять дорожно-транспортную ситуацию.

В ПОМОЩЬ - БЕСПИЛОТНИКИ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Для более эффективной работы с объектами недвижимости в 2020 году запустили новые программные алгоритмы. Они анализируют данные по объектам в специализированных информационных системах в заданные интервалы времени и находят несостыковки. Такая недвижимость и земельные участки с признаками нарушений внесены в план обследования Госинспекции по недвижимости на 2021 год. Теперь их проверят инспекторы ведомства и подтвердят или не подтвердят наличие нарушений.

В 2021 году заработал новый алгоритм выявления самозахвата земельных участков. В нем используются данные информационной системы «Реестр единых объектов недвижимости», сравниваются координаты юридических границ участка и его фактических ограждений и высчитывается пересечение координат участков в процентах.

Нарушителей также отслеживают с помощью беспилотных летательных аппаратов и автоматизированных алгоритмов выявления признаков правонарушений. Для распознавания признаков нарушений нейросети используют фото- и видеоматериалы системы городского видеонаблюдения и анализируют снимки беспилотников.

«Современные методы контроля позволяют не только экономить время, необходимое для инспекционных мероприятий, но и с большей эффективностью выявлять факты самовольных построек, - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - В 2020 году 37 процентов нарушений было выявлено автоматизированно, из них 12,9 процентов - с помощью квадрокоптеров, 12,6 процентов - с применением алгоритмов выявления признаков правонарушений».

Столица избавилась от незаконных сооружений таких, например, как торговый центр «Электрон» на Большой Семеновской улице около метро «Электрозаводская».

По его словам, ещё 4,8% самостроя вычислили с помощью центра автоматизированной фиксации административных правонарушений, 4,4% - городской системы видеонаблюдения, 2,2% – искусственного интеллекта.

«По сравнению с 2019 годом количество нарушений, выявленных автоматизированно, увеличилось в 2,5 раза», - отметил глава ведомства.

Освобожденные от самостроя площадки благоустраивают и озеленяют. Скверы, газоны, клумбы, лавочки, фонари – все это делает нашу столицу привлекательнее и комфортнее для отдыха жителей и гостей столицы.

НА ЗАМЕТКУ

Как узнать, законная постройка или нет

Полноправную законность постройки можно определить только по наличию разрешительной документации. Конечно, можно попробовать сделать это и по внешнему виду. Например, следует насторожиться, если у строения имеется множество пристроек или надстроенные этажи.

Но чтобы знать наверняка, лучше написать обращение в Госинспекцию по недвижимости города Москвы. По запросу ведомства все органы исполнительной власти обязаны предоставить информацию об объекте. А за предоставлением информации в отношении конкретного земельного участка можно обратиться в орган местного самоуправления по месту его расположения. Для удобства жителей Москвы обращение в Госинспекцию по вопросам недвижимости в свободной форме можно направить по электронной почте gin@mоs.ru или обратиться в электронную приемную на mos.ru.

После сноса стихийных построек в 2016 году площадь около станции «Чистые пруды» превратилась в место отдыха и прогулок горожан.

КСТАТИ

Что считается самостроем

Понятие самовольной постройки было введено в Гражданский кодекс РФ в 1995 году и соответственно может применяться только лишь к тем объектам, которые были созданы незаконно после этой даты. Если здание или сооружение возведено до 1995 года и имеет все признаки самостроя, признать его таковым невозможно.

В 2013 году был утвержден порядок взаимодействия органов исполнительной власти при выявлении самостроя, регламентированный постановлением правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков».

В 2019 году были внесены изменения в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях, согласно которым штраф за самострой исчисляется исходя из кадастровой стоимости земельного участка. Такой подход позволяет стимулировать пользователей объектов недвижимости использовать земельные участки в соответствии с их назначением и не допускать возведения самостроя, а также оперативно принимать меры по устранению нарушений.

ЦИФРЫ

За 2,5 месяца 2021 года за самострой на землях Москвы привлечено к ответственности 93 нарушителя.

Сумма их штрафов составляет 408,2 миллиона рублей.