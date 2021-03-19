Таксисты против камер, запрещающих остановку: кто победит в дорожной войне

Автомобилисты умные примочки не оценили. Первыми завопили таксисты. Для них оказались недоступны заказы на многих улицах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Стрит Фальконы» или как их еще называют, купольные камеры, появились в Москве в 2018-м. Тогда первую сотню камер (сейчас их более 500) установи в центре: на Цветном бульваре, Кутузовском проспекте, Петровке... Приборы тут же попали в рейтинг самых умных и одновременно жестоких. Фальконы фиксируют целый комплекс нарушений, но главный их козырь – это умение выписывать «письма счастья» за остановку в неположенном месте. Причем для этого камере нужно всего от 10 до 20 секунд. Остановились, чтобы прочитать смс-ку, высадить бабулю у поликлиники, будьте любезны, оплатите штраф – 3000 рублей.

УЛИЦА-ЛОВУШКА

Внешне Фальконы напоминают уличный фонарь, при этом он почти живой. Камеры словно преследуют нарушителей, поворачиваясь в нужную сторону. Отсюда и название – купольные: накроют со всех сторон. С оптикой у них тоже все отлично – читают госномера на расстоянии в 35 метров.

Но автомобилисты все эти умные примочки не оценили. Первыми завопили таксисты. Для них оказались недоступны заказы, к примеру, на такой хлебной улице, как Новый Арбат.

- Тут Фальконы буквально через каждые 10 метров. Улица-ловушка. Прошло уже больше двух лет, но пассажиры как не знали про запрет остановки на Новом Арбате, так и не знают. Они вызывают машины прямо под камеры. Что нам остаётся: отменять заказы, уговаривать пассажиров идти пешком в соседние перекрестки, или нарушать, заклеивая номера, - рассказал «КП» таксист Валентин Маслов.

Не обошлось и без ляпов. Сразу после запуска приборов несколько сотен автомобилистов получили штрафы не за остановку в неположенном месте, а за пробки. Тогда по ошибке постановления пачками присылали тем, кто просто стоял в заторе. Но потом работа наладилась и, казалось, все уже привыкли ездить и стоять под куполом.

Внешне Фальконы напоминают уличный фонарь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПРОЙТИ 200 МЕТРОВ

Новый бум недовольства автомобилистов случился в марте этого года. На днях «Стрит Фальконы» установили на дублёре улицы Авиаконструктора Микояна, который примыкает к одному из самых больший столичных торговых центров «Авиапарк». Знаки, запрещающие стоянку и остановку, тут были и раньше. Что логично: у ТЦ есть парковка (первые два часа по будням бесплатно) и незачем ставить авто на дороге. Нарушителей раньше гоняли сотрудники паркинга, люди в салатовых жилетках, теперь их заменили камеры.

Но пассажиры все недовольны.

- Ходили с дочкой по магазинам и как обычно вызвали такси. Вышли из ТЦ, стоим, ждем – нет машины. А на улице не лето: снег с дождем. Звоню водителю, а он мне: «тут останавливаться нельзя, пройдите, гражданочка вперед». Делать нечего, пришлось нам с ребенком шлепать, чтобы спасти бомбилу от этих камер, - возмутилась в социальной сети москвичка по имени Алена.

Новый бум недовольства автомобилистов случился в марте этого года. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Тут же десятки комментариев от таксистов, мол, жили спокойно, а теперь эти камеры ненавистные добрались и до ТЦ. Чтобы во всем разобраться, еду в «Авиапарк». Навигатор любезно предупреждает о камерах. Но я и не думала нарушать - сразу нырнула под шлагбаум на парковку.

У центрального входа в ТЦ с десяток такси. Кто-то ждет пассажиров, кто-то высаживает. Так с чего весь сыр-бор?

- Раньше мы пассажиров брали вдоль всего ТЦ. А теперь только на остановках. А люди, знаете, разные. Не все довольны, некоторые устраивают скандалы, идти им не хочется. Ну, а нам приходится умолять, просить. Не там остановился - 3000 рублей как с куста, - объяснил водитель такси Арсен Баграмян.

У центрального входа в ТЦ с десяток такси. Кто-то ждет пассажиров, кто-то высаживает Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

И правда, все такси кучкуются рядом с остановкой. На ней черным по белому надпись: «Такси». Сама остановка прямо у входа. Но торговый комплекс большой, неужели она тут одна? Иду вдоль ТЦ. Остановок для такси насчитала пять, почти через каждые 200 метров. Не то расстояние, согласитесь, чтобы скандалить.

Есть мнение

«Исключить из списка штрафуемых»

- Когда человек вызывает такси, он хочет плюхнуться в машину именно в том месте, где ему удобно. Не привыкли наши люди на остановках садиться. В ситуации с ТЦ хотя бы есть инфраструктура и не такие большие расстояния людям приходится преодолевать. С остальными улицами города все сложнее, - прокомментировал вице-президент Национального Союза автомобилистов Антон Шапарин. – Камеры есть, а парковочных карманов для такси – нет. Бомбилы в итоге становятся заложниками ситуации, они просто вынуждены нарушать. Какой выход? Исключить такси из списка штрафуемых за нарушение ПДД «Остановка в неположенном месте». Это избавит нас от социального напряжения.

Десятки комментариев от таксистов, мол, жили спокойно, а теперь эти камеры ненавистные добрались и до ТЦ. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

ОФИЦИАЛЬНО

Где найти карту всех «Фальконов»

- Стационарные комплексы фотовидеофиксации устанавливаются в очагах нарушений правил остановки и стоянки. При установке комплексов в таких местах значительно снижается количество нарушений. Это положительно влияет на пропускную способность улиц, снижает общий уровень аварийности на участке и количество правонарушений, увеличивает скорость движения наземного городского транспорта, ликвидируются участки хаотичной парковки, а также повышается комфорт и безопасность горожан как на дороге, так и в пешеходных зонах, - объяснили целесообразность установки камер в пресс-службе АМПП (Администратор московского парковочного пространства). - Полный список камер, находящихся на балансе «Московского паркинга», можно найти на сайте parking.mos.ru в разделе «Частые вопросы» - «Штрафы». Эти камеры многофункциональны: они настроены на фиксацию нарушений правил остановки и стоянки, в том числе на платных парковках. Все материалы с камер обрабатываются службами, в чьем ведении находится администрирование нарушений: АМПП, МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) и ГИБДД.