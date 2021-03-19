Кот поселился в подъездном щитке и оставил без интернета и кабельного жителей многоэтажки в Москве

Кот на два дня обеспечил жителям подъезда спокойную жизнь без интернета и кабельного ТВ. Фото: "Спасрезерв"

Недавно в подъезде многоэтажки на Севастопольском проспекте в Москве поселился дымчатый кот. Питомец чистый, страшно напуган. Очевидно, что потерялся. Людей к себе не подпускал и прятался в темных уголках. Соседи увешали этажи подъезда объявлениями, но никто не отзывался.

16 марта котяра запрыгнул в приоткрытый щиток у квартир на втором этаже. И занял оборону в проводах — на всех шипел и размахивал перед лицом непрошенных гостей когтистой лапой.

— Сердобольные жильцы отключили связь, чтобы не покалечить животное. Кот на два дня обеспечил жителям подъезда спокойную жизнь без интернета и кабельного ТВ. Попытки выгнать непрошеного гостя провалились, — рассказали в отряде «СпасРезерв».

В этот отряд набирают добровольцев. Служба 112 часто отдает им вызовы, куда не успевают приехать пожарные и сотрудники МЧС. В основном это социальные обращения: упавшие старики, захлопнувшиеся двери, сбежавшие животные.

— Чтобы уберечься от острых зубов и когтей, а главное, вытащить Барсика из щитка, спасатель надел каску, боевку, плотные перчатки. Кота удалось запихнуть в переноску. Экипаж принял решение ни в коем случае не выпускать бедолагу на улицу, — поделились в «СпасРезерве».

Спасатели устроили поквартирный рейд и обошли все окрестные подъезды. Там и нашелся хозяин потеряшки. Он уже отчаялся найти любимца. И соседи выдохнули: наконец-то можно снова смотреть сериалы и подключаться к Wi-Fi.