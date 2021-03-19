«Выплаты будут сделаны, хотя понятно, что этим не вернешь жизни»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв приехал на место взрыва в Химках и встретился с жителями пострадавшего дома

Фото: пресс-служба правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал к дому в Химках, где сегодня произошел взрыв, и встретился с жильцами.

Напомним, по предварительной информации в одной из квартир девятиэтажки на Зеленой улице произошел взрыв бытового газа. Сообщают о трех погибших (среди них 3-летний ребенок) и четырех пострадавших, которые были госпитализированы.

Жильцы подъезда, где прогремел взрыв, сейчас временно размещены в здании стоящей неподалеку гимназии. Андрей Воробьёв поручил выплатить семьям погибших и пострадавших компенсации, а также оперативно приступить к восстановлению дома.

Выплаты будут сделаны, хотя понятно, что этим не вернешь жизни людей, - сказал Андрей Воробьёв. - В течение двух суток мы сделаем обследование вместе со службами МЧС, чтобы убедиться, что людям больше ничего не угрожает. В следующие три недели мы полностью отремонтируем и восстановим подъезд.

В министерстве социального развития Московской области сообщили о суммах выплат, которые получат пострадавшие от взрыва жители дома в Химках:

«Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках будет предоставлена материальная помощь. 1 млн. рублей будет выплачен семьям за погибшего в результате взрыва, 500 тысяч будет предоставлено жителям получившим тяжкий вред здоровью, 300 тысяч при повреждениях средней тяжести и 100 тысяч рублей будет предоставлено жителям, получившим легкий вред здоровью».