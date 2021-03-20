РСПП опровергает мифы о вакцине «Спутник V» по всей стране

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Российский союз промышленников и предпринимателей разворачивает широкую информационную компанию в поддержку вакцинации от коронавируса на крупнейших предприятиях страны, об это стало известно 19 марта на заседании Координационного совета РСПП. Прививочная компания в стране пока идет недостаточно активно. Ключевые причины проблемы – недостаточная информированность людей о возможностях вакцины и её дефицит в отдельных регионах.

В целом по России эпидемия коронавирусной инфекции идёт на спад. Уже неделю заболеваемость по стране не превышает 10 тысяч человек в сутки (отметим, что на пике она практически достигала 30 тысяч!).

- Важным фактором борьбы с пандемией, безусловно, является вакцинация. Напомню, чтобы достичь популяционного эффекта в стране необходимо привить не менее 60% всего взрослого населения, а это около 69 млн человек. По состоянию на 18 марта у нас вакцинировано около 9% от этого плана, - отметил замглавы Минздрава России Олег Гриднев.

В настоящее время по всей стране оборудовано более 4 600 пунктов вакцинации, в том числе 1 200 мобильных – в торговых центрах и специально оборудованных автобусах. Вакцину уже выпускают на 10 российских предприятиях.

Объёмы производства растут – до конца марта власти планируют отправить в регионы более 2,7 млн доз.

Член Координационного совета РСПП, председатель совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев обратил внимание руководства Минздрава на перекос, который сложился с вакцинацией между Европейской территорией страны и Востоком России. Как рассказывают на местах, от Перми и дальше на восток существует острый дефицит вакцины, а темпы заболеваемости продолжают расти.

- На нашем предприятии в Березниках Пермского края на данный момент привиты всего несколько человек. А вот на заводах «ЕвроХима» в городе Кингисепп Ленинградской области привилось больше 36%, и здесь задача достижения коллективного иммунитета может быть достаточно скоро решена, - рассказал Игорь Нечаев.

Недавно во время заседания оперативного штаба «ЕвроХима» сотни сотрудников компании смогли на протяжении полутора часов пообщаться с разработчиком вакцины «Спутник V» Денисом Логуновым. Подготовленный по итогам этой встречи видеоролик смогли затем увидеть тысячи работников «ЕвроХима». Теперь РСПП готов распространить эту информацию и на другие промышленные предприятия страны для разворачивания массовой компании в поддержку вакцинации от коронавируса.