Сангаджи Тарбаев стал кандидатом в Госдуму от «Новых людей»

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Почему вы решили выдвинуть свою кандидатуру в Госдуму?

Я человек с активной гражданской позицией и мне важно, в какой стране будут жить мои дети, которым сегодня 2 года и 7 лет. Я никому не готов делегировать ответственность за их будущее, и хочу сделать максимум для того, чтобы они выросли достойными людьми.

А где именно будете выдвигаться?

В Москве, конечно. В городе, где я живу уже больше 20 лет. Я здесь учился, добивался побед, завёл семью и очень много друзей.

Какие проблемы в стране, на ваш взгляд, необходимо решать в первую очередь?

Нужно обустраивать наше будущее. Для этого необходимо решать экологические проблемы. Давать нашим детям современное образование в школах, помогать им раскрыть свои таланты и стать личностями. ВУЗы должны превратиться в научные центры, а не просто быть местами получения дипломов. Так, на мой взгляд, формируется экономика будущего.

Почему вы выдвигаетесь именно от «Новых людей»?

Я никогда не состоял ни в одной политической партии. Мне всегда было важно оставаться самим собой, иметь возможность свободно говорить то, что я думаю. Я чувствую, что «Новые люди» с уважением относятся к моему мнению. Наши позиции по многим вопросам совпадают, а там, где они отличаются, это становится поводом для интересных содержательных дискуссий. Это современная партия, стремящаяся к развитию страны и обновлению власти. Такого в России давно не было.

Как вы думаете, кто будет голосовать за «Новых людей» на предстоящих выборах?

В прошлом году за «Новых людей» в основном голосовали те, кто раньше не видел для себя достойной партии, которой можно отдать свой голос. И вот появляются «Новые люди» с новыми идеями. Партия за перемены, но без потрясений. В ней буквально за год собрались тысячи единомышленников. Это люди, делающие жизнь вокруг себя лучше с помощью конкретных дел. Я общался с многими из них. На мой взгляд, создание такой партии – большой шаг для нашей страны.

Как вы думаете, сколько людей готовы поддержать новую партию на предстоящих выборах?

Во всех областях, где «Новые люди» в 2020 шли партийным списком, они уверенно прошли в заксобрания. А в городе Томске результат превысил 15%! Согласитесь, неплохо для независимой партии. С тех пор штабы «Новых людей» открылись в 70 регионах, были собраны и обучены тысячи политических команд по всей России. Это явно заявка на победу!

Можете поделиться идеями и проектами, с которыми вы пойдете в парламент?

Мы поставили перед собой задачу подготовить сто законов, которые сделают жизнь в нашей стране лучше. Чтобы не идти в Думу с пустыми руками. Для этого созданы профильные экспертные комитеты. Но «Новые люди» уже начали действовать, не дожидаясь выборов. Расскажу о двух инициативах. «Марафон идей» - конкурс, где любой житель страны мог предложить идею, как сделать жизнь города или региона лучше. Нами получено больше 15 тысяч заявок и сейчас мы определяем победителей, чьи идеи будут реализованы. Второй большой проект – это первое в нашей стране политическое реалити-шоу #ДебатыКандидаты. Оно собрало со всех регионов более трех тысяч заявок. 30 финалистов поборются за 30 миллионов рублей, и скорее всего это станет их дорогой в большую политику. Меня вы сможете увидеть на нем в составе жюри. Будет интересно!