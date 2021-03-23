Столичным ветеранам дадут материальную помощь к Дню Победы

Столичным ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла выплатят материальную помощь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне Дня Победы столичным ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла выплатят материальную помощь. Распоряжение об этом подписал сегодня, 23 марта, мэр Москвы Сергей Собянин.

Эту сумму подняли в 2,5 - 3 раза в прошлом году к 75-летию Великой Победы. Тогда ветераны получили от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от льготной категории.

В этом году по решению Сергея Собянина увеличенные выплаты сохраняются.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА

В 2021 году материальную помощь к Дню Победы в столице выплатят 83 228 жителям. Среди них:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

- военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии;

- военнослужащие, награждённые орденами и медалями СССР за службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;

- награждённые медалью «За оборону Ленинграда»;

- инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны;

- участники обороны Москвы;

- жители блокадного Ленинграда;

- вдовы военнослужащих, погибших в годы войны;

- награждённые знаком «Почётный донор СССР» за сдачу крови в годы войны;

- бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

- труженики тыла, горожане, родившиеся до 31 декабря 1931 года.

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