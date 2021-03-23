В Подмосковье начали устанавливать фандоматы по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок

Помимо супермаркетов фандоматы появятся также на подмосковных заправках и в парках Фото: Shutterstock

Уже до конца нынешнего года в Московской области установят около 900 фандоматов, которые будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Взамен сознательные граждане смогут получать призы, скидки в магазинах и комбообеды в ресторанах быстрого питания. Первые такие аппараты сегодня появились в Красногорске, в Доме Правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как работает новая система и насколько это удобно.

- Мы начинаем реализовывать программу, которая позволит установить большое количество фандоматов в самых разных местах, - рассказал Андрей Воробьёв.

По словам губернатора, в первую очередь подобные устройства по приему бутылок и банок будут появляться в супермаркетах.

- Если вы идете покупать продукты, то можете сдать тару. За это вам начислят баллы, а в будущем - вы сможете получать и денежную компенсацию. Также в приоритетном порядке фандоматы появятся в школах, где формируется культура обращения с отходами. Везде, где есть поток людей, где это удобно, в том числе во дворах, можно будет ставить такие машины.

Помимо супермаркетов фандоматы появятся также на подмосковных заправках и в парках. Тару будут увозить на вторичную переработку. Из пластика в дальнейшем смогут делать, например, скамейки. Из алюминия - новые банки для газированных напитков.

- Московская область - лидер по внедрению самых технологичных проектов по обращению с отходами, - напомнил гендиректор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. -И запуск самой эффективной системы раздельного сбора - фандоматов, позволит увеличить процент возврата чистого вторичного ресурса в хозяйственный оборот и переработку. Так формируется культура бережливого потребления ресурсов.

Итак, как работают новые фандоматы:

1. Вы опускаете банки и бутылки в специальное окно.

2. Машина мгновенно высвечивает на табло, количество и вес полученной тары, определяет материал и распределяет пластик и алюминий, сминая, в разные секции.

3. Далее фандомат печатает чек.

4. Зачислить баллы на личный счет можно отсканировав QR-код на чеке.

5. Далее вы можете зарегистрировать баллы на сайте tara-sbor.ru, а затем обменивать их на призы и различные бонусы.