«Есть уверенность, что дело прекратят»: Сестер Хачатурян впервые признали потерпевшими

По версии следствия, девушки дождались, когда отец уснет и напали на него Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сестры Хачатурян проходят по новому уголовному делу как потерпевшие. Текст подтверждающего это документа в соцсетях Алексей Паршин, адвокат старшей из сестер - Ангелины. Речь идет про постановление о возбуждении уголовного дела, обвиняемым по которому проходит отец девушек Михаил Хачатурян, который был убит ими в июле 2018 года. На теле мужчины насчитали больше десятка ножевых ранений.

Напомним:

- В убийстве признались дочери Хачатуряна. Старшей, Крестине, на тот момент было 19 лет, Ангелине - 18, Марии - 17.

- По версии следствия, девушки дождались, когда отец уснет и напали на него. Били ножом и молотком.

- По словам девушек, отец в течение долгих лет издевался над ними, бил и домогался. В качестве доказательств - аудиозаписи и переписки с друзьями.

- Однако родственники убитого утверждают, что Михаил лишь пытался воспитывать «распутных дочерей».

- Сестер обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору (до 20 лет колонии). А их адвокаты пытаются доказать, что это была необходимая самооборона.

- Но в конце прошлого года родня Михаила Хачатуряна добилась, чтобы на него завели уголовное дело. Чтобы следователь провел расследование, признал Хачатуряна невиновным (в этом родственники убитого уверены) - в будущем это позволило бы добиваться его реабилитации.

Однако, судя по всему, что-то пошло не так...

В постановлении о возбуждении уголовного дела девушки фигурируют как потерпевшие. Также там описываются действия сексуального характера со стороны Михаила Хачатуряна - к собственным несовершеннолетним дочерям. В документе, который касается Ангелины Хачатурян, перечисляются три таких эпизода.

«В результате чего у Хачатурян А. развилось «посттравматическое стрессовое расстройство», квалифицирующееся как тяжкий вред здоровью», - пишет следователь.

Адвокат Алексей Паршин прокомментировал для «Комсомольской Правды» складывающуюся ситуацию.

- То, что сестер признали потерпевшими, это некий технический момент, который автоматически происходит после возбуждения уголовного дела?

- Вовсе нет. Редко бывает, чтобы потерпевших определили вот так сразу.

- Как дальше могут развиваться события?

- У нас есть уверенность, что дело, возбужденное против сестер Хачатурян, будет прекращено, а в суде будут разбирать дело о необходимой самообороне со стороны девушек.

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