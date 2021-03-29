Россияне встанут на ноги

Рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное заболевание, которому подвержены молодые люди от 20 лет. К его частым проявлениям относят слабость, нарушение координации движений и зрения. Без своевременного лечения более 50% пациентов становятся инвалидами.

По оценкам специалистов, около 2,5 млн человек в мире живут с таким диагнозом, только в России зарегистрировано более 80 000 пациентов с РС.

«Многим пациентам, у которых появились двигательные нарушения, нарушения ходьбы, нужно решение «здесь и сейчас». Долгое время такое решение, симптоматическая терапия, не было доступно в России, хотя активно применялось в других странах. Но сегодня, благодаря российским ученым, эта терапия появилась в нашей стране, и мы это приветствуем. Она позволяет облегчить симптомы нарушение ходьбы при РС в 80% случаев», - отметила д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России Мария Вафаевна Давыдовская.

Нарушение координации движения приводят к снижению качества жизни и отрицательному влиянию на трудоспособность и социально-экономический статус.

«Зачастую пациенты вынуждены скрывать свой диагноз, а по мере прогрессирования болезни - оставаться дома, обрывать социальные контакты. Вместе с тем мы наблюдаем, как в других странах, где есть терапия, которая снимает симптомы и позволяет людям оставаться мобильными, ситуация противоположна», - отметил президент Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Ян Владимирович Власов.

Российская фармацевтическая компания «Валента Фарм» более восьми лет вела собственные разработки, чтобы создать препарат, который позволит пациентам с РС вернуть подвижность. По словам директора компании по науке, экспертизе и обращению ЛС и БАД Екатерины Константиновны Захаровой, в этом году компания планирует запустить программу раннего доступа к новому препарату, а также провести наблюдательную программу на базе российских лечебных учреждений: "Мы также планируем обеспечить терапией более 500 пациентов, провести обучение врачей-неврологов особенностям назначения препарата, а также дать им возможность получить собственный опыт применения нашей разработки", - рассказала эксперт.