«Отказали тормоза»: водитель «Мерседеса», угробивший двоих женщин-пешеходов в Москве, заявил о неисправности автомобиля

В МВД обнародовали кадры допроса мужчины

Резонансное ДТП, в результате которого погибли две женщины-пешехода, сейчас расследуют следователи столичной полиции. Напомним, как развивались события. В седьмом часу вечера вторника, 23 марта, автомобиль «Мерседес» выехал на тротуар недалеко от входа в метро Водный Стадион. Иномарка сбила двух женщин. В тот же день обе погибли. Спустя сутки, 23 марта, был задержан водитель, 25-летний Хусен Сомон, который сразу после аварии скрылся.

В МВД обнародовали кадры допроса мужчины.

- За что задержаны?

- Авария.

- Какая авария?

- У метро Водный стадион.

- Признаете вину?

- Да. Я виноват.

- Опишите обстоятельства аварии. Что случилось?

- Ужинали с другом. Уехал и не сработали тормоза.

- Вы в машине ужинали с другом?

- Да. Нет, нет. Ужинали в кафе. Возвращались и хотели заехать в больницу.

- Кому-то плохо было?

- Мне. Полтора месяца назад сломал левую ногу. Мы с другом ехали в больницу.

- Вы спешили в больницу?

- Нет. Просто ехали.

По словам Хусена, в тот день он не употреблял алкоголь и наркотики.

- Я был трезв, - заявил он.

Однако проверить это теперь не представляется возможным. А вот показания Хусена о неисправности машины – проверят. Для этого иномарку отправят на техническую экспертизу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД.

Хусену грозит до семи лет лишения свободы. Напомним, по роковому стечению обстоятельств, одной из погибших оказалась 72- летняя Наталья Левочкина. Женщина работала преподавателем в Государственном техническом университете гражданской авиации. Именно в этом вузе учился Хусен Сомон. Накануне аварии мужчину отчислили.