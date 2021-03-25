Прогноз паводков в Московской области 2021: карта, где ждать половодье

В зоне разлива могут оказаться 158 населенных пунктов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«В этом году из-за обилия снега и затяжной весны половодье обещает быть небывало мощным и продолжительным», - сообщают в МЧС по Московской области. Рассказываем о прогнозе паводков в 2021 году.

По оценкам специалистов, в зону подтопления могут попасть 158 населенных пунктов и около 70 СНТ (садовые некоммерческие товарищества), расположенных на территории 30 городских округов Подмосковья.

В 1,5 РАЗА БОЛЬШЕ НОРМЫ

Ожидают, что реки выйдут из берегов. Насколько серьезно это будет, сейчас зависит прежде всего от погоды.

- На 23 марта на ВДНХ высота снежного покрова 36 сантиметров. А норма должна быть 24 см. Получается, сейчас снега в 1,5 раза больше, чем обычно в это время, - объясняет главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. - Приблизительно так же на территории всего Подмосковья. Больше всего снега на востоке и юго-востоке Московской области. Там обычно и случаются паводки.

Специалист сравнивает ситуацию с весной 2020 года, когда зимние осадки просто впитывались в почву даже без луж.

- В прошлом году 31 марта шел последний снегопад, но уже к 1-2 апреля на земле ничего не было, - говорит Позднякова.

Специалисты «Мосводоканала» ждут старта паводка в начале апреля.

- «Качели» с плюса на минус у нас будут продолжаться где-то до 3-4 апреля, пока не установится достаточно теплая погода, - говорит начальник отдела водоисточников «Мосводоканал» Александр Карпушенко. - Чтобы началось половодье, нужен устойчивый переход в прилично плюсовую температуру в течение хотя бы суток. То есть и днем, и ночью должен быть плюс.

Такую ситуацию гидрологи называют «дружным половодьем».

Александр Карпушенко вспоминает, что последний раз «дружный» паводок был в 2013 году.

- Снега, правда, было больше - сразу две нормы. Температуры дневные поднялись сразу до 11-15 градусов, ночные - до 3-4 градусов тепла. Тогда и по Москва-реке был серьезный объем воды и водохранилища принимали много. В черте города реки поднимались почти до края - Яуза и другие.

Питьевая вода поступает в столицу из Волги и Москва-реки. А вокруг них - огромная территория, откуда вода пойдет в притоки двух рек, как только потеплеет и снег потечет (талые воды могут преодолеть расстояния в 10-15 км). Гидрологи сейчас постоянно делают замеры высоты снега вокруг водохранилищ, чтобы понимать, с чем можно столкнуться в Час Икс.

В целом прогнозы позитивные. Специалисты подсчитали, что на территории, откуда в столичные водохранилища потечет снег, сейчас «лежит» до 260 миллионов кубометров воды. При этом свободная емкость самих водохранилищ - 343 млн кубов. То есть стремительного сброса воды не планируется. Откачивающая техника тоже в состоянии «боевой готовности».

Но есть ведь и малые речки, которые регулярно «топят» дачников.

«УТОНУВШИЕ» ДАЧНИКИ

В области составили список из 17 проблемных рек, которые могут растечься на значительные территории.

- Особое беспокойство в этом плане вызывают Дмитров, Красногорск, Истра и Можайск, - заявил на днях министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

При этом нужно отметить, что сообщения о «утонувших» дачных поселках приходят практически каждый год.

- Традиционно проблемные зоны - где СНТ были построены в поймах рек, - рассказывает председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. - Когда-то владельцы участков получали их под лишь огороды. Эти земли выделялись именно как периодически затапливаемые и давали хорошие урожаи. Но потом люди оформили как садовые и дачные участки. В этом случае риск подтоплений берут на себя сами владельцы. Они должны строить дома, которые не пострадают во время подъема воды. Как этого избежать? Высокий цокольный этаж, хорошая гидроизоляция. Еще некоторые поднимают грунт на участке, насыпая грунт на полметра или даже на метр. Но в таком случае надо помнить о соседях, которые этого не сделают. Подняв участок, ты можешь ухудшить положение соседа, а тот - подаст в суд. Тут нужно договариваться.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

КТО В ОТВЕТЕ ЗА СНТ

Готовить населенные пункты к весеннему паводку обязаны местные администрации. В случае с дачными поселками за это отвечают правления или управляющие компании.

- В СНТ подготовка заключается в том, что нужно проверить водоотводные трубы, дренажные трубы, кюветы - все места, куда должна уходить вода, - продолжает Никита Чаплин. - Конечно, все зависит от того, какой была зима. Когда снега много и он активно тает, воде просто некуда деваться. Кстати, дачные поселки, в которых зимой чистят дороги, весной оказываются в более выгодном положении. Земля под чищенной дорогой очень хорошо промерзает. Получается, что обочины рыхлые и мягкие, а под дорогой еще остается ледяное основание и она не разбивается машинами. Многие СНТ на время таяния снега вообще запрещают въезд на территорию тяжелых грузовых машин, чтобы сохранить дороги. Это оправданное хозяйственное решение, которое не противоречит закону. Ведь за содержание дорог в СНТ платят владельцы участков.

В Союз дачников Подмосковья регулярно поступают жалобы жителей различных СНТ на работу управляющих компаний.

- Например, на реке Клязьма каждый год поднимается вода. Управляющие компании должны следить за каскадом плотин и регулировать водосброс, чтобы не было серьезного превышения подъема воды. Но некачественная работа управляющих компаний по обслуживанию плотин - одна из главных причин затопления пойменных территорий, на которых расположены дачные поселки.

Среди других проблемных мест Чаплин называет территорию Сергиево-Посадского городского округа.

- Там есть Торгоша - маленькая речушка, максимум 10 метров в ширину. Но после обильного таяния снега уровень воды в ней поднимается на полтора, а то и два метра. Периодически затапливает переправы, а в районе деревни Охотино многие жители даже не могут попасть в свои поселки. Основные реки Подмосковья, Оку и Москва-реку, более-менее зарегулированы по водосбросам. Но проблемы могут возникать везде, где есть малые реки - таких на территории Московской области более 500.

Кстати

ЛЕДОВЫЙ ЗАТОР НА ОКЕ

А еще в этом году МЧС не исключает появления ледовых заторов на Оке. Это когда лед вскрывается, плывет по течению, но в какой-то момент натыкается на еще не подтаявшие льдины и застревает. Формируется этакая природная дамба, которая не пропускает воду. И река разливается. Для Подмосковья ледовые заторы не характерны. Но этой весной их ждут в местах, где Ока протекает по территории Ступинского городского округа.

А В ЭТО ВРЕМЯ В СТОЛИЦЕ

Город готов к половодью

Столичные коммунальщики к весеннему половодью готовы. Если посчитать весь снег, который выпал этой зимой на улицы Москвы, получится ровный сугроб высотой в 1,6 метра. Сотрудники системы ЖКХ всю зиму чистили город, вывозя тысячи тонн снега на специальные снегоплавильные заводы. Одна из главных задач коммунальщиков - не допустить, когда снег начнет таять, чтобы вода затопила подвалы жилых домов.

И, конечно, Москва-река тоже под особым контролем.

- Мы на 2-3 метра опустили уровень воды в наших водохранилищах, чтобы они приняли талые воды без всяких последствий, - объяснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Нареке напротив парка «Зарядье» установят водоналивные боны - резервуары, которые защищают от подтопления причал и подземный пешеходный тоннель.

Ранее Петр Бирюков рассказывал в интервью на Радио «Комсомольская правда» (92,7 FM), как городские власти постепенно решают проблему подтоплений. По его словам, еще в начале 2010-х на территории города было около 2,5 тысяч мест, которые заливало водой.

- За этот период проведена колоссальная, титаническая работа - изменение профиля дорог, профиля улиц, сделаны дополнительно водоприемные устройства, канализация поверхностных стоков, - рассказал глава Комплекса городского хозяйства Москвы.

В итоге «низких» мест осталось всего несколько десятков. При предупреждении об обильных осадках там устанавливаются насосы.

Из досье «КП»

Москва-река две весны разливалась на улицы

Многие горожане помнят, как в конце 1990-х Москва-река выходила из берегов в пределах МКАД, подтапливая целые улицы. Вода стояла в подвалах!

Так городские власти проводили промывку реки - направляли с водохранилищ большие потоки воды, чтобы река унесла часть иловых отложений, скопившихся на дне. То есть, с одной стороны стала глубже, с другой - избавилась от вредных веществ (вроде тяжелых металлов), которые когда-то были сброшены в воду разными предприятиями и осели в иле.

- Это было два раза - в 1998 и 1999 годах, - рассказывает начальник отдела водоисточников «Мосводоканал» Александр Карпушенко. - Чтобы организовать такую промывку, нужно было выпустить отдельное постановление Правительства России! Тогда были проведены серьезные расчеты. В итоге пустили воду по реке - тысяча кубов в секунду. Это очень серьезный расход. Трое суток держали такой сброс. Было подтоплено немало территорий в черте города. В общем, получили два негативных момента. Первое - подтопили много чего, нанесли приличный ущерб. Второй - иловые отложения со всеми взвесями и осевшим загрязнениями вынесло в Оку. То есть, себе вроде как сделали хорошо, а всю гадость к соседям смыли. Насколько я понимаю, таких вещей никто больше не планирует.

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