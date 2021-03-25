Месть за Хабиба: В Москве задержали участника нападения на бойца ММА Расула Мирзаева

Участник нападения на Мирзаева уже больше четырех лет находился в федеральном розыске. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве задержали участника разбойного нападения, жертвой которого стал чемпион по боям без правил Расул Мирзаев. Сам эпизод случился еще в ночь на 31 декабря 2016 года. Поздней ночью в дверь квартиры Мирзаева на Восточной улице позвонили. Боец открыл дверь и на него тут же накинулись двое мужчин. Спортсмен попытался отбиться, но тут в ход пошло травматическое оружие - один из ночных гостей начал стрелять. Хозяин в итоге получил несколько ранений резиновыми пулями (позже его госпитализировали), а неизвестные сбежали.

Правда, одного из нападавших удалось задержать по горячим следам. Задержанный дагестанец Камил Аллахвердиев оказался близким знакомым бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Полицейским он объяснил, что Расул Мирзаев где-то позволил себе нехорошие слова в адрес земляка. Ну, друзья Хабиба и пришли с ним разобраться…

Камил Аллахвердиев (на фото слева) был близким знакомым бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Второй участник нападения вот уже больше четырех лет был в бегах, находился в федеральном розыске.

И вот, вечером 24 марта, его задержали на Варшавском шоссе в Москве.

- 26-летний Магомед Манилов сообщил, что он в данный момент безработный, а в Москве находится проездом, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

Манилову предъявлено обвинение по статьям «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, причиненное группой лиц с применением оружия» (до 5 лет) и «Нарушение неприкосновенности жилища» (до 2 лет).

- В данный момент Магомед Манилов отпущен под подписку о невыезде, - сообщил источник.

Напомним, что пострадавший от друзей Хабиба Расул Мирзаев в свое время сам был фигурантом громкого уголовного дела.

- В августе 2011 года у него произошел конфликт у ночного клуба «Гараж» с 19-летним москвичом Иваном Агафоновым.

- Боец нанес оппоненту короткий удар в голову. Молодой человек упал, ударился головой об асфальт, позже впал в кому и спустя пять дней умер.

Расул Мирзаев в свое время был признан виновным в убийстве по неосторожности студента Ивана Агафонова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Изначально Мирзаеву предъявили обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Это до 15 лет лишения свободы. Однако позже дело переквалифицировали на более легкую статью «причинение смерти по неосторожности».

- Суд приговорил Расула Мирзаева к 2 годам ограничения свободы, он был отпущен из-под стражи прямо в зале суда.

- Мирзаев возобновил спортивную карьеру. В ноябре 2016 года он потерпел первое в профессиональной карьере поражение.

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