Детские школы искусств в Москве полностью обновят в 2022 году

Будущих звёзд эстрады, театра и кино сегодня обучают в более чем 150 школах искусств столицы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

День работника культуры отмечается в нашей стране сегодня, 25 марта. С профессиональным праздником сотрудников столичных библиотек, музеев, театров, культурных центров, кино и детских школ искусств поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас в этой сфере работают десятки тысяч человек, - сказал 25 марта 2021 года Сергей Собянин во время осмотра средней общеобразовательной школы с дополнительным образованием «Класс-Центр». - Это стержень культурного и духовного развития Москвы, люди, которые отдают свое сердце, творчество, умения, таланты москвичам. Это очень здорово. С большим удовольствием поздравляю их с профессиональным праздником».

Будущих звёзд эстрады, театра и кино сегодня обучают в более чем 150 школах искусств столицы.

«В последние годы 130 таких зданий реконструировали, десяток новых построили, десяток помещений выделили, - отметил мэр. - Одна из таких школ - «Класс-Центр». Она очень серьезно преобразилась в последние годы - современный ремонт, современная эстетика, новое оборудование, новые музыкальные инструменты».

По его словам, правительство Москвы не стало приостанавливать проект «Искусство – детям», в рамках которого город приводит в порядок детские школы искусств. Проект выполнен уже на 70 процентов. Полностью обновление завершится в 2022 году.

ЧТО СДЕЛАЛИ

По проекту «Искусство – детям» во время комплексного ремонта в здании школы «Класс-Центр»:

- обновили фасад и украсили его декоративной подсветкой;

- привели в порядок входы, кровлю, полы и потолки;

- заменили двери, окна, отопительную систему и инженерные сети;

- закупили новые музыкальные инструменты – рояль, 2 пианино, аккордеон, вибрафон, 2 гитары, синтезатор, а также мебель и учебное оборудование.

Около школы благоустроили двор, а также обновили спортивную и детскую площадки, восстановили газоны.

Для спектакля «Ромео и Джульетта» во дворе школы поставили комплекс декораций – ротонду «Летняя сцена» с поворотным кругом диаметром 8,6 метра, колоннадой, портиками, куполом со сценической световой техникой.

В «Класс-Центре», кроме изучения общеобразовательных предметов, дети получают дополнительное музыкальное и театральное образование. Педагоги преподают по авторской методике «Театр как система гуманитарного образования», разработанной бессменным директором школы Сергеем Казарновским.

Детей обучают игре на фортепиано, скрипке, флейте, саксофоне, трубе, аккордеоне, гитаре, ударных и других музыкальных инструментах. В программе - сольфеджио, музыкальная литература, основы актёрского мастерства, танец, сценическое движение, сценическая речь, ИЗО, вокал и др.

ПЛАНЫ

В 2021 - 2022 годах в Москве планируют завершить текущий ремонт 38 зданий и капремонт 29 зданий школ искусств. Для них закупят еще порядка 5 тысяч музыкальных инструментов и более 10 тысяч комплектов мебели.

Кроме того, в Новой Москве построят ещё 2 здания - в городе Московский и для Михайлово-Ярцевской детской школы искусств.

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