Tele2 предоставит связь пострадавшим от домашнего насилия

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Tele2 продолжает социальную миссию компании – предоставлять доступ к услугам связи широким слоям населения, в том числе социально незащищенным группам пользователей. В продолжение этой деятельности компания присоединяется к инициативе Emergency Box сети взаимопомощи женщин ТыНеОдна и питерского бренда одежды YOU. Основной задачей проекта является привлечение внимания бизнес-сообщества к проблеме домашнего насилия.

Emergency Box – это наборы экстренной помощи, в которых находятся предметы первой необходимости для женщин и детей в трудной жизненной ситуации. Собранная продукция направляется в кризисные центры Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках поддержки проекта Tele2 предоставила SIM-карты с уже оплаченным пакетом минут и интернета, что позволит пострадавшим оперативно выйти на связь с близкими и службами поддержки.

Возможность в любую минуту сообщить знакомы свое местонахождение и обезопасить себя от агрессора жизненно важна женщинам, столкнувшимся с насилием. Так, SIM-карты с функцией саморегистрации позволяют подключиться к сети оператора здесь и сейчас, сокращая время обслуживания и упрощая процесс активации. Tele2 предоставляет клиентам высокое качество сервиса: услуги компании отличают стабильный сигнал даже в отдаленных регионах, доступность каналов коммуникации и быстрая реакция службы поддержки.

В пилотном проекте приняло участие более десяти компаний: YOU, Mixit, «Л’Этуаль», Mail Group, «Ситимобил», «Самокат», Delivery, японский бренд детской косметики Pigeon, издательство «Бомбора». В рамках первого запуска организаторы подготовили 50 наборов экстренной помощи.

Ольга Галушина, руководитель департамента стратегических коммуникаций и корпоративной социальной ответственности Tele2:

«На всех этапах развития компании мы уделяли особое внимание проблемам социального предпринимательства в России. Нам близка философия проекта Emergency Box, которая помогает объединить бизнес-сообщество и консолидировать усилия в решении такой остросоциальной темы, как домашнее насилие. Проект дает возможность оказать реальную поддержку пострадавшим, предоставляя предметы экстренной помощи. Связь – это одна из тех услуг, которая критически важна для женщин, столкнувшихся с домашним насилием. Женщины, которые больше не хотят мириться с ситуацией, могут сообщить о своей проблеме и связаться с кризисным центром или родственниками. Мы рады взять на себя эту роль – стать своего рода проводниками к их новой жизни».

Адреса кризисных центров:

• Москва, Измайловское шоссе, д.71, офис 1721;

• Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, д. 40/68;

• Кризисные центры «Китеж» в поселении Первомайском и деревне Милюково (точный адрес необходимо уточнить по почте kitez@hotmail.com).