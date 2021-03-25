Весна всё же пришла в Москву: Синоптики обещают солнце и +12 градусов

Синоптики обещают солнце и +12 градусов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Погода будет прекрасная, тёплая и солнечная. Работайте удаленно и выходите гулять, лучше в первой половине дня! - совету главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой очень хочется следовать.

В четверг, 25 марта, весеннее солнце разогрело воздух в столице до +11 градусов. Тепло пришло из южной Европы вместе с Азорским антициклоном. Тем самым, что по осени обычно радует нас бабьим летом. Но этот атмосферный вихрь существует и в другое время года, и иногда дотягивается и до средней полосы России.

- Если в четверг благодаря антициклону небо было идеально ясным, то в пятницу и субботу все же появятся облака. И температура будет чуть ниже, около +8 градусов. Но и такая погода очень даже приятна, - делится прогнозом Татьяна Позднякова.

В воскресенье и понедельник, 28 - 29 марта, снова абсолютно безоблачно, солнечно и сухо, днём +9 градусов.

Во вторник, 30 марта, потеплеет до +10 градусов, в среду, 31 марта, даже до +12. Однако характер погоды изменится.

- Во вторник возможны небольшие дожди, в среду уже вполне серьезные, за сутки выпадет 6 вы осадков. И этот дождь, да ещё при очень высокой температуре воздуха, расправится с снегом даже быстрее, чем солнце. Так что и его можно считать проявлением наконец-то пришедшей весны, - считает наш эксперт.