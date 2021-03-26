Болело горло и не мог выступать: Митя Фомин считает, что переболел коронавирусом

Певец признался, что планирует сделать отечественную прививку Фото: Иван МАКЕЕВ

Певец Митя Фомин о всех подробностях своей личной жизни рассказывает в соцсетях и только на вечеринке в аквакомплексе «Лужники» 25 марта признался журналистам, что еще в прошлом году, вероятно, переболел коронавирусом и планирует сделать прививку.

- У меня есть ощущение, что я уже когда-то переболел коронавирусом. Недавно я был на программе у Елены Малышевой, там у меня брали анализ и антител нет. Но у меня есть полное ощущение, что год назад я переболел, потому что у меня была нетипичная вирусная инфекция, болело горло, я не мог выступать. Надеюсь, что пандемия заканчивается. Люди открыто гуляют, приходят на концерты. С ужасом смотрю на новости из-за рубежа, - рассказал Митя Фомин.

- Вы сделали прививку от коронавируса?

- Пока еще нет. Обиднее будет, если я заболею, когда уже все переболели. Я задумался сделать прививку и думаю, где ее сделать более качественно и безболезненно.

Артист поделился, что если отказаться от углеводов хотя бы на месяц, то можно не только привести себя в порядок, но даже предотвратить коронавирус.

- Если вы не едите на ночь, то вы не толстеете. Если у вас нет лишнего веса, то вы легче справляетесь с физическими нагрузками, с эмоциональными напряжениями и у вас нормально работает иммунная система. Я живу периодами – могу не злоупотреблять, а потом расслабляюсь. Бывает у меня полное отсутствие алкоголя, углеводов, режим дня, крепкий сон, крепкие отношения, не нервничать, есть много фруктов и овощей, - рассказал Митя Фомин.

Когда пандемия окончательно закончится и откроют границы, певец планирует поехать в весенний Стамбул - покататься на кораблике, посмотреть Босфор. Еще одно желание – добраться до своего дома в Италии.

- У меня в Италии маленький домик - на границе с Тосканой. Я там не был тысячу лет, потому что Италия до сих пор закрыта. У меня там живет сестра, она говорит, что там вся страна разбита на красные и желтые зоны. У меня есть еще одна важная задача – получить американскую визу. Для многих россиян, кто привык путешествовать – это неприятно, что сейчас есть некие проблемы с визами. Мне назначили собеседование в начале мая в Мадриде, успею ли я туда? Не знаю, - рассказал Митя Фомин.