"Я – диктатор": Виктория Дайнеко рассказала почему не показывает дочь

Виктория Дайнеко рассказала почему не показывает дочь Фото: СОЦСЕТИ

Виктория Дайнеко стала мамой пять лет назад, но свою дочь она практически не показывает. В соцсетях нет фотографий звездной мамы с маленькой Лидией. Певица призналась, что в принципе стала меньше транслировать в соцсетях о своей личной жизни. Лет 12 назад, когда был модным Твиттер, Виктория рассказывала там все на свете.

- Я об этом сильно пожалела. Сейчас я стала более скрытной. Я не показываю свою дочь. Дети должны быть как можно дальше от всего этого медиа-пространства, от соцсетей. Это мое решение. Она у меня не живет в мешке, она абсолютно социально-активный человек, дочь ездит со мной на работу, присутствует на съемках клипов. Но я считаю, что внимание в соцсетях к ней – это лишнее, - рассказала Виктория Дайнеко.

- Она мечтает стать певицей?

- Нет.

- А вы строгая мама?

- Да. Я вообще очень строгая. Все знают, что я маленький диктатор.

Фото: СОЦСЕТИ

Строга Виктория Дайнеко и к себе. Певица призналась, что ей 33 года, а она еще ни одной инъекции в лицо не сделала.

- Я для себя решила, что лучше маски для лица - их много не бывает. Я стараюсь чаще питать, увлажнять кожу, - говорит Виктория.

К нынешней моде ретушировать фотографии и показывать себя более красивыми в соцсетях Виктория Дайнеко относится спокойно – кто хочет, тот пусть ретуширует, а ей самой это делать лень.

- Женщина вправе делать с собой все, чтобы нравится себе в отражении зеркала. Что касается силикона, я бы тоже им воспользовалась, но я пользуюсь пушапом (предмет нижнего белья, придающий дополнительный объем). Очень приятно, когда женщина носит кофту на голое тело и сохраняет все прекрасные формы, но я аллергик и мне кажется, что силикон у меня не приживется, - говорит певица.

А вот о путешествиях в ближайшее время певица не мечтает, весь прошлый год, несмотря на ограничения, она часто летала по работе, 2021 год начался с гастролей на Мальдивах.

- Я очень скучаю по Европе. Мечтаю, когда настанет тот день, когда смогу взять машину и путешествовать из одной страны в другую.

Фото: СОЦСЕТИ

- Для этого будете делать прививку от коронавируса?

- По некоторым медицинским показателям я не могу сделать прививку, хотя хочется иметь гарантию и перестать опасаться о своем здоровье.

- Вы не болели коронавирусом?

- Пока здорова.