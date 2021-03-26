За пропаганду фашизма: На мать девочки-маугли, которую нашли в Талдоме, завели третье уголовное дело

Женщина из Талдома, которая бросила одну в доме маленькую дочь, обвиняется в пропаганде нацизма за фото в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

Мама девочки, которую нашли в подмосковном Талдоме в изможденном состоянии, стала фигуранткой сразу трех уголовных дел. Изначально были возбуждены уголовные дела по статьям «Истязание несовершеннолетнего» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Теперь к ним добавилась еще одна - «Возбуждение ненависти либо вражды».

- В ходе осмотра страниц социальных сетей, принадлежащих обвиняемой, обнаружено, что в открытом доступе для всех размещены фото и видео, содержащие психологические и лингвистические признаки пропаганды идеологии нацизма (фашизма), - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, все три дела теперь объединены в одно производство.

Нерадивая мать бросила дочь одну в доме без еды на несколько дней. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, как развивались события:

- Сотрудники полиции увидели на одной из улиц Талдома подозрительного мужчину и попытались его остановить.

- Мужчина попытался скрыться, забравшись через окно в один из частных домов на улице Салтыкова-Щедрина.

- Полицейские вошли в дом и увидели захламленные мусором помещения. Полнейшая антисанитария. В одной из комнат патрульные нашли маленькую девочку (позже стало известно, что ей 4 года) без одежды. Очень худую и грязную.

- Позже нашли еще одного ребенка - 12-летнюю сестру первой малышки. Детей увезли в детскую больницу.

Матерью детей оказалась гражданка Латвии. По ее словам, младшую дочь она оставила жить у знакомого пенсионера в Талдоме. Утверждает, что навещала девочку несколько раз в неделю, приезжая из Москвы. Женщина пожаловалась полицейским, что ребенок неуправляем и «сама сдирает с себя одежду». При этом врачам она дочь никогда не показывала.

- Назначены судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы, планируется назначение лингвистической. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила Ольга Врадий.