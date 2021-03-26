В Москве телефонные мошенники обокрали известного архитектора

Женский голос в трубке предупредил, что с карты Алексея Валентиновича кто-то пытается похитить деньги. Фото: Shutterstock

Несколько дней назад на телефон 63-летнего архитектора Алексея Крашенникова позвонили. Женский голос в трубке предупредил, что с карты Алексея Валентиновича кто-то пытается похитить деньги. Звонившая убеждала архитектора, что необходимо проделать несколько операций, чтобы этого избежать. Для этого она перевела Крашенникова на специалиста службы безопасности, ему архитектор должен был сообщить коды, которые придут в смс с номера банка . Встревоженный неожиданным звонком мужчина так и поступил, продиктовал все цифры, и, после того, как его убедили, что теперь его счета в безопасности, попрощался и положил трубку. Но закончив разговор, Алексей Валентинович стал получать сообщения о списании денег, тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников. О случившемся архитектор заявил в полицию.

— Поступило заявление о телефонном мошенничестве. На номер заявителя поступил телефонный звонок от неизвестной девушки, в ходе разговора потерпевший сообщил банковские коды, после чего обнаружил списание со своего счета денежных средств на сумму 299 990 рублей, — сообщил источник kp.ru

Теперь по данному факту полиция проводит проверку.

63-летний Алексей Крашенинников — известная фигура в мире архитектуры и градостроительства, мужчина является лауреатом всероссийского конкурса в области архитектуры и дизайна, членом Международной федерации по жилищу и планированию, почетным работником высшей школы, руководит Научно-Образовательным Центром "Урбанистика" МАРХИ. На его счету десятки публикаций, под его именем издано множество учебников по градостроительству для студентов и пособий для повышения квалификации. К тому же мужчина сам разрабатывает и реализует различные архитектурные проекты.